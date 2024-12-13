Z-пропагандисты расстроились из-за тяжелой ситуации в Курской области 13.12.2024, 9:29

Кремль так быстро не вернет себе Гуево и Суджу.

Российские военкоры жалуются на очень медленное продвижение российской армии по Курщине. Z-каналы недовольны тем, что армия Путина все еще не отбила у ВСУ Гуево. Точно так же они сильно сомневаются, что до конца 2024 года удастся вернуть под контроль Кремля и Суджу.

Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию на Курщине за прошедшие сутки.

Кадры с геолокацией от 11 декабря показали продвижение противника до восточного берега реки Псел к северо-западу от Плехово и юго-востоку от Куриловки.

При этом в МО РФ утверждают, что армии Путина удалось не только отбить у ВСУ Плехово, но и Дарьино с Новоивановкой. ПРоссийские военкоры даже заверяют, что Дарьино у ВСУ отбили подразделения 51-го десантного полка ВС РФ.

Еще Z-паблики утверждают, что российская армия продвинулась к востоку от Новоивановки, в лесном районе возле Мартыновки и Малой Локни, а также к югу от Гуево.

Однако аналитики из ISW не нашли визуального подтверждения этим событиям. Более того, ряд российских военкоров жалуется на тот факт, что армия Путина очень медленно продвигается по Курщине.

Они сомневаются, что ВС РФ сумеют быстро вернуть под свой контроль Гуево и Суджу.

Эксперты пишут, что 51-й десантный полк ВС РФ действует в районе Свердликово и Новоивановки, а «кадыровцы» - в районе Курской Оби.

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