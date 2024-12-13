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Белоруска и белорус удивили всех на турнире по покеру на Багамах

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  • 13.12.2024, 9:38
  • 3,206
Белоруска и белорус удивили всех на турнире по покеру на Багамах

Финалисты турнира оказались еще и парой.

Алина Полегошко и Андрей Петрущенко заняли второе и третье места в турнире по покеру $2,500 Mini Main Event в рамках престижной серии 2024 WSOP Paradise, которая проходит сейчас на Багамах, пишет Belmir.by.

В турнире, который длился три дня, было зарегистрировано 2 031 вход, каждый из которых принес в общую «копилку» 2 500 долларов. Итоговый призовой фонд составил 5 077 500 долларов.

Каким-то удивительным стечением обстоятельств, когда за финальным столом осталось трое игроков, двумя из них оказались белоруска и белорус, причем они еще и являются парой.

Андрей Петрущенко на тот момент имел серьезное преимущество в фишках, но всего за две раздачи потерял его и занял третье место, отдав все «сбережения» Джефри Хакиму из США.

А через несколько карточных раздач американец одержал верх и над оставшейся с ним наедине Алиной Полегошко.

Второе и третье места в турнире принесли белоруске и белорусу 445 400 долларов и 344 000 долларов соответственно. Победитель же получил 575 050 долларов и браслет WSOP.

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