Будет сплошная «Гойда!»1
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 13.12.2024, 9:40
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Новым председателем Центрального банка России нужно назначить Охлобыстина.
Российские ястребы начали масштабную информационную кампанию против Эльвиры Набиуллиной, требуя отправить ее в отставку за «откровенно вредительскую деятельность на посту председателя Центрального банка России».
Показательно, что Набиуллина одна из немногих в нынешней российской системе власти, кто действительно качественно выполняет свою работу.
Именно благодаря ее реформам отечественная экономика все еще с горем по полам находится на плаву, а не отправилась на дно за крейсером «Москва».
Да, приходится делать непопулярные шаги и повышать ключевую ставку, но не Набиуллина уже почти 3 года ведет войну на территории соседнего государства.
Она лишь вынуждена реагировать на те ситуации, которые подкидывают ей сверху.
Ястребы хотят кого-то более патриотичного и идейного? Ну так пусть тогда сразу назначат Охлобыстина. Будет сплошная «Гойда!»
Экономике в первую очередь.
Российская система стремительно деградирует и любые рассказы про сложные процессы, к которым необходимо искать свой подход — будут восприниматься «откровенным вредительством».
Люди хотят под песни Шамана маршировать до Берлина, а им про экономику. Ну явно же потенциальный инагент!
Вот сейчас добьем остатки пятой колонны и заживем!
В конце концов, у предков вообще не было понятия «ключевая ставка», а значит и для современных россиян она не так важна.
Телеграм-канал «Запретное мнение»