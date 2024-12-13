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Будет сплошная «Гойда!»

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 13.12.2024, 9:40
  • 4,260
Будет сплошная «Гойда!»

Новым председателем Центрального банка России нужно назначить Охлобыстина.

Российские ястребы начали масштабную информационную кампанию против Эльвиры Набиуллиной, требуя отправить ее в отставку за «откровенно вредительскую деятельность на посту председателя Центрального банка России».

Показательно, что Набиуллина одна из немногих в нынешней российской системе власти, кто действительно качественно выполняет свою работу.

Именно благодаря ее реформам отечественная экономика все еще с горем по полам находится на плаву, а не отправилась на дно за крейсером «Москва».

Да, приходится делать непопулярные шаги и повышать ключевую ставку, но не Набиуллина уже почти 3 года ведет войну на территории соседнего государства.

Она лишь вынуждена реагировать на те ситуации, которые подкидывают ей сверху.

Ястребы хотят кого-то более патриотичного и идейного? Ну так пусть тогда сразу назначат Охлобыстина. Будет сплошная «Гойда!»

Экономике в первую очередь.

Российская система стремительно деградирует и любые рассказы про сложные процессы, к которым необходимо искать свой подход — будут восприниматься «откровенным вредительством».

Люди хотят под песни Шамана маршировать до Берлина, а им про экономику. Ну явно же потенциальный инагент!

Вот сейчас добьем остатки пятой колонны и заживем!

В конце концов, у предков вообще не было понятия «ключевая ставка», а значит и для современных россиян она не так важна.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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