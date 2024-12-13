закрыть
13 декабря 2024, пятница, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Многие не догадываются о подделке: как проверить iPhone на оригинальность

4
  • 13.12.2024, 9:41
  • 4,906
Многие не догадываются о подделке: как проверить iPhone на оригинальность

Это можно сделать, не вскрывая коробку.

При выборе смартфона даже ярые любители техники компании Apple не всегда знают, как узнать, что iPhone оригинал. Особенно сложно это, если не знать тонких нюансов, как проверить iPhone на оригинальность, не вскрывая коробку.

«Главред» узнал, как определить оригинальный iPhone, на какие детали нужно обращать внимание в первую очередь и как отличить китайскую подделку от настоящего гаджета.

Официальный iPhone - это устройство, которое продается через авторизованные каналы Apple или сертифицированных реселлеров. Для проверки, как говорится на сайте Apple, стоит обращать внимание на такие аспекты:

Номер модели должен начинаться с буквы M (новое устройство), F (восстановленное устройство), N (устройство, выданное вместо неисправного), P (персонализированное устройство).

Серийный номер (IMEI) находится на коробке, в настройках или на лотке SIM-карты.

IMEI отображается на официальном сайте Apple Check Coverage.

Если говорить о внешних признаках оригинальности коробки от iPhone, то обратите внимание на то, имеет ли она четкие надписи, точные логотипы и четкую печать, соответствующие стандартам Apple.

Кроме этого на коробке обязательно должна быть указана страна, модель, объем памяти и серийный номер смартфона.

Китайские копии же часто изготавливаются из более дешевых материалов, что влияет на внешний вид. Также для подделок из Китая характерно то, что они обычно работают на измененной версии Android, стилизованной под iOS. Это легко проверить через настройки.

Не последним фактором, в чем разница между китайским и оригинальным iPhone, является цена. Ведь китайские копии стоят значительно дешевле, чем новый или даже подержанный оригинал.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип