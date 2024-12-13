Россия устроила массированную ракетную атаку на энергетику по всей Украине

Россия устроила массированную ракетную атаку на энергетику по всей Украине8
- 13.12.2024, 9:51
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Взрывы слышат во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.
Целью массированного ракетного удара российской армии 13 декабря по Украине является энергетика.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.
«Враг продолжает свой террор. Опять энергетика по всей Украине под массированным ударом», - написал он.
По его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.
«Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения», - добавил министр.
Ракетный удар по Украине
Российская армия утром 13 декабря осуществила очередную массированную атаку по Украине. В частности враг применил бомбардировщики Ту-95МС, «Калибры» с Черного моря, а также баллистику. Взрывы слышат во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.