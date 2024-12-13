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Россия устроила массированную ракетную атаку на энергетику по всей Украине

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  • 13.12.2024, 9:51
  • 5,724
Россия устроила массированную ракетную атаку на энергетику по всей Украине

Взрывы слышат во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Целью массированного ракетного удара российской армии 13 декабря по Украине является энергетика.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

«Враг продолжает свой террор. Опять энергетика по всей Украине под массированным ударом», - написал он.

По его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

«Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения», - добавил министр.

Ракетный удар по Украине

Российская армия утром 13 декабря осуществила очередную массированную атаку по Украине. В частности враг применил бомбардировщики Ту-95МС, «Калибры» с Черного моря, а также баллистику. Взрывы слышат во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

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