Белорусам стало проще получить британскую визу

Белорусам стало проще получить британскую визу2
- 13.12.2024, 10:05
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Количество отказов уменьшилось в два раза.
За три квартала 2024 года доля отказов белорусам в выдаче британских виз снизилась с 6,54 до 3,22%. При этом количество выданных виз увеличилось. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная МВД Великобритании.
В I квартале беларусы получили 1762 визы и 124 отказа. Но при этом процент отказов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился с 14,96 до 6,54%. А самих виз британцы выдали на 227 больше.
В III квартале белорусам уже было выдано 1823 визы и получен только 61 отказ (3,22%).
Непосредственно при въезде в Соединенное Королевство в этом году отказали пяти белорусам, по каким основаниям, неизвестно.
Самым популярным у белорусов типом виз, судя по данным МВД Великобритании, является Standard Visitor visa. Она обычно запрашивается для деловых и туристических поездок, лечения, посещения родственников и других целей.
Напомним, ранее Госдеп США опубликовал статистику отказов белорусам в выдаче американских виз — процент отказов гражданам Беларуси в выдаче заметно снизился по сравнению с показателями прошлого года. Доля отказов белорусам в выдаче виз категорий B1 и B2 (деловые поездки и туризм) в 2024 финансовом году, то есть с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024 года, составила 28,79%. В предыдущем году она была выше — 32,8%.