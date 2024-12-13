В Сморгони 20-летняя девушка станцевала в милицейской форме 11 13.12.2024, 10:10

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К ней пришли силовики.

Силовики продолжают искать в TikTok ролики, которые их обижают. Накануне пришли к жительнице Сморгони, которая танцевала в милицейской форме. Об этом сообщает неофициальный телеграм-канал МВД.

«20-летняя жительница Сморгони решила поднять свои охваты в TikTok. Барышня не придумала ничего лучше, чем надеть милицейскую куртку, фуражку и под песню пуститься в пляс. Не успел ролик попасть на просторы интернета, как за горе-тиктокершей приехали сотрудники милиции. На вопрос, почему она была в форме, тиктокерша ответила, что этот видос нужен был ей для популярности в соцсети», — говорится в сообщении (стилистика сообщения силовиков сохранена).

Девушке сообщили, что за ношение форменной одежды со знаками различия лицом, не имеющим на это права, грозит штраф до двадцати базовых величин (до 800 рублей).

Силовики отметили, что у девушки «административка и приличный штраф». Какой именно штраф выписали жительнице Сморгони, не сообщается.

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