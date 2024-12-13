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Путин болен иначе

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 13.12.2024, 10:13
  • 7,824
Путин болен иначе

Дедушка все чаще выдает один перл за другим.

Путин оговорился и назвал «всенародно любимую» композитора Александру Николаевну Пахмутову Патрушевой.

Российская «вата» так смеялась над оговорками 82-летнего старины Джо, что не заметила как их 72-летний дедушка все чаще выдает один перл за другим. Такими темпами он переплюнет «Леню Прежнего».

Вот только разница в том, что по путинской «стабильности» в отличие от брежневской, глубинный народ вряд ли потом будет ностальгировать и поминать нынешнего «генсека» добрым словом. 75-летний Брежнев был болен физически. А Путин иначе. Все равно, что сравнить афганскую войну с украинской.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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