Путин болен иначе

Путин болен иначе1
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 13.12.2024, 10:13
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Дедушка все чаще выдает один перл за другим.
Путин оговорился и назвал «всенародно любимую» композитора Александру Николаевну Пахмутову Патрушевой.
Российская «вата» так смеялась над оговорками 82-летнего старины Джо, что не заметила как их 72-летний дедушка все чаще выдает один перл за другим. Такими темпами он переплюнет «Леню Прежнего».
Вот только разница в том, что по путинской «стабильности» в отличие от брежневской, глубинный народ вряд ли потом будет ностальгировать и поминать нынешнего «генсека» добрым словом. 75-летний Брежнев был болен физически. А Путин иначе. Все равно, что сравнить афганскую войну с украинской.
Телеграм-канал «СерпомПо»