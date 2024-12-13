Минчанин решил купить икру подешевле и лишился 12 тысяч рублей 7 13.12.2024, 10:14

2,940

Кроме того, ему предложили поучаствовать в акции.

Минчанин перевел мошенникам более 12 тысяч белорусских рублей за несуществующую икру. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанин нашел объявление о продаже икры по цене ниже рыночной и согласился внести за нее 100% предоплату. Кроме того, ему предложили поучаствовать в акции: за каждый купленный килограмм икры получить еще 500 г бесплатно.

В результате потерпевший заплатил за продукт более 12 тысяч рублей, но после получения денег продавец заблокировал клиента и удалил переписку.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com