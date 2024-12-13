Минчанин решил купить икру подешевле и лишился 12 тысяч рублей

Минчанин решил купить икру подешевле и лишился 12 тысяч рублей7
- 13.12.2024, 10:14
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Кроме того, ему предложили поучаствовать в акции.
Минчанин перевел мошенникам более 12 тысяч белорусских рублей за несуществующую икру. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Минчанин нашел объявление о продаже икры по цене ниже рыночной и согласился внести за нее 100% предоплату. Кроме того, ему предложили поучаствовать в акции: за каждый купленный килограмм икры получить еще 500 г бесплатно.
В результате потерпевший заплатил за продукт более 12 тысяч рублей, но после получения денег продавец заблокировал клиента и удалил переписку.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.