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Польша подняла авиацию из-за массированной атаки РФ по Украине

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  • 13.12.2024, 10:32
  • 2,750
Польша подняла авиацию из-за массированной атаки РФ по Украине
иллюстративное фото Charter97.org

В готовность приведены и наземные ПВО.

Россия массированно атакует Украину 13 декабря. По этой причине Польша подняла в небо авиацию.

Об этом сообщает Оперативное Командование Польши.

«Внимание, в связи с очередной атакой Российской Федерации с нанесением ударов крылатыми, баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, начата работа военной авиации в нашем воздушном пространстве», - говорится в сообщении.

В соответствии с действующими процедурами, как отмечается, Оперативное командование задействовало все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняты очередные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности.

«Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами. Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию», - констатировали польские военные.

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