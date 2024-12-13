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Билеты на автобус из Минска в Вильнюс заметно дорожают

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  • 13.12.2024, 10:49
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Билеты на автобус из Минска в Вильнюс заметно дорожают

Праздники приближаются — цены растут.

Почти до конца следующей недели билеты на автобус Минск — Вильнюс можно приобрести по цене от 100 рублей. Но после 20 числа все перевозчики значительно поднимают цены, пишет «Наша Ніва».

Праздники приближаются — цены растут. С 21 декабря «Эколайнс» предлагает билеты по 230 рублей (на более ранние даты есть варианты за 110 рублей).

Другой популярный перевозчик — «Евролайнс» — вместо привычных 175 рублей начинает просить от 200 до 280 рублей за билет. «Минсктранс» также повышает цены со 175 до 200 рублей.

Репутацию самого дешевого перевозчика продолжает поддерживать «Атлас». Но и здесь без повышения не обошлось: если на даты до 18 декабря минимальная стоимость билета составляет 100 рублей (и до 175 рублей), то после — от 140 рублей (и до 200 рублей).

Пока выглядит так, что после новогодних праздников (и марафона январских выходных в Беларуси) цены на билеты из белорусской столицы в литовскую снова уменьшатся, но не у всех перевозчиков.

Например, на 13 января «Евролайнс» снова продает билеты по 175 рублей, у «Минсктранса» также появляются предложения по такой цене. «Эколайнс» оставляет цену в 230 рублей.

А вот у «Атласа» пока наоборот видно повышение цен. Самая поздняя дата, на которую у перевозчика можно купить билет — 11 января. И билеты в Вильнюс на нее продают по 175-180 рублей.

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