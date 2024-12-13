В оккупированной Луганской области парализовано движение по дорогам 2 13.12.2024, 10:53

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В ЦНС назвали причину.

На временно оккупированных территориях Луганской области парализовано движение автотранспорта. В частности, не только в крупных городах, но и на автодорогах вне населенных пунктов.

Об этом сообщает сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, следствием этого стали две причины. В частности, снегоуборочные машины купленные на деньги Кремля, о которых отчитывается гауляйтер Денис Пушилин, в большинстве случаев закуплены на «бумаге».

В то же время тот транспорт, который есть, нет возможности эксплуатировать для очистки дорог из-за отсутствия водителей. Причина проблемы не изменилась - работников ЖКХ временно оккупированных территорий Украины мобилизовали в армию РФ. Кроме того, тем работникам, которые остались, не выплачивают заработную плату.

«Вернуть оккупированные территории Украины к нормальной цивилизованной жизни может каждый, кто будет помогать Движению сопротивления Сил специальных операций ВСУ освобождать нашу землю от врага», - добавили в ЦНС, призвав информировать о месторасположении вражеских позиций.

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