Алексей Протас оформил первый дубль в НХЛ и принес «Вашингтону» победу в матче против «Коламбуса» 2 13.12.2024, 10:59

Белорус стал первой звездой матча.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде обыграл «Коламбус» (2:1 ОТ).

Две шайбы в составе гостей забросил белорусский форвард Алексей Протас. Нападающий сравнял счет на старте третьего периода, а затем отличился в овертайме, пишет hockey.by.

Протас провел матч в первом звене вместе с Люком-Пьером Дюбуа и Томом Уилсоном. Белорус находился на льду 16 минут и 12 секунд (23 исмены; 01:37 – в меньшинстве), 4 раза бросил в створ ворот, 1 – мимо, еще 2 выстрела заблокировали игроки «Коламбуса», Алексей также заблокировал 1 бросок соперников, выиграл 1 вбрасывание (100%) и закончил матч с показателем полезности «+2».

Алексей Протас оформил первый голевой дубль в НХЛ, также форвард впервые отличился в овертайме. Белоруса признали первой звездой встречи.

В нынешнем сезоне у Протаса 26 (11+15) очков в 28 играх. Алексей – третий бомбардир «Вашингтона».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com