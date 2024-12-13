Алексей Протас оформил первый дубль в НХЛ и принес «Вашингтону» победу в матче против «Коламбуса»2
- 13.12.2024, 10:59
Белорус стал первой звездой матча.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде обыграл «Коламбус» (2:1 ОТ).
Две шайбы в составе гостей забросил белорусский форвард Алексей Протас. Нападающий сравнял счет на старте третьего периода, а затем отличился в овертайме, пишет hockey.by.
Протас провел матч в первом звене вместе с Люком-Пьером Дюбуа и Томом Уилсоном. Белорус находился на льду 16 минут и 12 секунд (23 исмены; 01:37 – в меньшинстве), 4 раза бросил в створ ворот, 1 – мимо, еще 2 выстрела заблокировали игроки «Коламбуса», Алексей также заблокировал 1 бросок соперников, выиграл 1 вбрасывание (100%) и закончил матч с показателем полезности «+2».
Алексей Протас оформил первый голевой дубль в НХЛ, также форвард впервые отличился в овертайме. Белоруса признали первой звездой встречи.
В нынешнем сезоне у Протаса 26 (11+15) очков в 28 играх. Алексей – третий бомбардир «Вашингтона».