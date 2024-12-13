Эксперт: В Германии перед выборами появился реальный лидер 13.12.2024, 11:10

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Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен

В ключевой европейской стране грядут большие изменения.

Досрочные выборы в парламент Германии запланированы на 23 февраля 2025 года. Какие сейчас политические расклады перед выборами в Бундестаг? Как может выглядеть новый парламент? Об этом сайт Charter97.org поговорил с руководителем бюро Фонда Фридриха Науманна в Вильнюсе, бароном Юлиусом фон Фрайтаг-Лорингхофеном:

— Сейчас все указывает на то, что у cоциал-демократов («Социал-демократическая партия Германии») и свободных демократов («Свободная демократическая партия»), которые находятся в правительстве, будут слабые результаты. Свободных демократов, возможно, не будет в новом парламенте, у социал-демократов — минус почти 10%. Реальный лидер сегодня Фридрих Мерц из христианских демократов, ХДС/ХСС точно будут частью нового правительства. Возможным партнером христианских демократов могут быть «зеленые». Это особенная партия, которая сейчас в правительстве. Есть ожидания, что они могут остаться как второй партнер в новом правительстве.

— Кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц на днях посетил Киев. Он является сторонником передачи Киеву дальнобойных ракет TAURUS, говорил, что Путину нужно поставить ультиматум. Как изменится политика Германии, если он станет федеральным канцлером?

— Точно мы не можем сказать. У христианских демократов есть разные политики. Есть сильные голоса против путинской агрессии — несколько консервативных политиков, однако есть и «молодая гвардия». Мы не должны забывать, что самые близкие отношения с Путиным были также у некоторых политиков из христианских демократов.

Я надеюсь, что Мерц останется на пути сильной поддержки Украины. Однако не стоит забывать, что Мерц — лидер оппозиции. Он жестко критикует канцлера Олафа Шольца за то, что он слишком слаб. Но мы узнаем о политике Мерца только тогда, когда он станет канцлером.

— В европейских медиа часто пишут об опасности таких партий, как «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт». Могли бы вы объяснить нашим читателям из Беларуси, что это за политические силы?

— Это очень интересно, так как эти силы представляют в нашей системе часть ультраправых и ультралевых. Ультралевые из «Союза Сары Вагенкнехт» считают, что весь прогрессивизм, гендерная политика, вредят левым, что левые должны больше заниматься простыми рабочими, поэтому нужно больше национализма и усилий в социальной сфере. В каком-то смысле, это национал-социализм.

«Альтернатива для Германии» — это классический правый популизм, который объединяет в том числе людей с ультраправыми взглядами, которые симпатизируют Гитлеру и выступают против демократической системы. АдГ поддерживают люди, которые хотят изменений с точки зрения ультраправых популистистских позиций.

Обе эти партии считают Путина и имперскую Россию своими друзьями, ведь им нравится сильный лидер, они любят риторику Кремля, направленную против леволиберального мейнстрима в Европе. Ультралевых из «Союза Сары Вагенкнехт» привлекает видение России как преемницы Советского Союза, противника Америки. Поэтому им подходит идеология России.

Во-вторых, есть точные знаки того, что существует прямая поддержка этих партий России. Из российских дезинформационных источников мы знаем, что они поддерживают обе эти партии. Мы знаем, что есть очень подозрительные моменты, указывающие на финансовую помощь. Когда началась дискуссия о новом правительстве, «Союз Сары Вагенкнехт» обозначил свою позицию, что для них главное — это не компетенции лидеров, а «конец войны в Украине» и «остановка помощи Киеву». Понятно, что там есть и близкие идеологические отношения, и, скорее всего, финансовые. Это очень похоже на политику СССР во время «холодной войны», когда Москва финансировала левые партии в ГДР.

— Недавно вышли мемуары бывшего федерального канцлера Ангелы Меркель. Не секрет, что в Европе, особенно в восточной части, ее часто винят в том, что началась полномасштабная война в Украине, упрекают и в строительстве «Северного потока-2». Что думают о наследии канцлера Меркель в Германии сегодня?

— Конечно, она писала мемуары и по той причине, что в Германии плохо говорят о ее наследии. Когда Меркель была во власти — она была героиней Европы. Times и The Economist писали, какой она замечательный лидер. Сегодня мы понимаем, что многие реформы Меркель были неправильными. В Германии остро стоит вопрос о проблемах в экономике. Многие считают, что в них виновата Меркель. Многие винят ее за «Минские соглашения» и строительство «Северного потока-2».

Справедливым будет сказать, что Меркель считает, что в 2014 году немцы не были готовы к санкциям, как и многие страны Европы. Но она объединила европейцев в том, чтобы их принять, пусть они были символическими. В каком-то смысле — она строитель этого санкционного режима. Поэтому она не только канцлер, который поддерживал «Северный поток-2», но и политик, организовавший санкции против Путина.

— Судя по заявлениям Трампа, роль США в безопасности Европы будет уменьшаться. Новая администрация Белого дома будет больше концентрироваться на внутренних вопросах. Европе придется быть более активной. Готовы ли в Германии — ведущей стране ЕС — к более решительной роли?

— Думаю, что страны Европы и Германия не готовы к тому, что США прекратят участвовать в архитектуре безопасности в этом регионе. Мы понимаем, что самая большая поддержка Украины — американская, самая большая часть НАТО — США. Мы видим, что Европа за год производит меньше оружия, чем Россия за два месяца. Понятно, что ЕС и Германия не готовы сегодня быть ответственными акторами в своей безопасности.

Но, конечно, все говорят о том, что нужна большая ответственность за нее. Думаю, что первые шаги в Германии уже есть. После 2022 года есть понимание, что война в Украине влияет на безопасность Германии. Но это до сих пор очень далеко от того, чтобы быть независимыми акторами и лидерами в европейской безопасности.

— Белорусам, конечно же, интересно, стоит ли ждать изменений в отношении Германии к режиму Лукашенко, когда в стране сменится власть. Чего ждать белорусам?

— Я не ожидаю другого курса от нового правительства, ведь даже сейчас в Министерстве иностранных дел Германии есть понимание того, что нужно поддерживать политзаключенных и их освобождение, нельзя ослаблять санкции из-за участия режима в войне в Украине, но есть понимание, что Беларусь не должна стать частью России.

Возможно, в этой позиции есть какое-то противоречие, но в нашем МИД и среди христианских демократов, с которым я говорил, есть понимание, что простых решений в вопросе с Беларусью нет.

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