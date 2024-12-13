Лукашисты испугались портрета Калиновского 2 13.12.2024, 11:10

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Его убрали из учебника истории для 11-го класса.

В учебнике истории для 11-го класса исчез портрет руководителя восстания Кастуся Калиновского. Об этом рассказал историк Алексей Ластовский. Он подчеркнул, что портрет Калиновского был в школьных учебниках со времен БССР.

Школьные учебники были изучены в рамках исследования Белорусского института публичной истории «Белорусские учебники по истории как зеркало государственной исторической политики», пишет «Позірк».

По словам Ластовского, в учебниках сейчас не упоминают ни газету «Мужыцкая праўда», которую издавали участники восстания, ни предсмертные «Письма из-под виселицы», которые Калиновский писал из тюрьмы в Вильнюсе.

Борьба с фигурой Кастуся Калиновского в государственной пропаганде развернулась после 2020 года. Пропагандисты называют его «польским террористом» и всячески унижают.

Историк говорит, что период БНР в учебниках описывается нейтрально и констатируется, что «реализовать идеи о национальной свободе и государственной самостоятельности БНР не удалось».

Политические репрессии в СССР упоминаются в учебнике в отдельном разделе. Однако там нет упоминания о Куропатах — наиболее известном месте массовых расстрелов в сталинские времена.

Также Ластовский обратил внимание на «принципиальную антипольскость» в учебнике по истории для 11 класса. В частности, польских партизан из «Армии Крайовой», действовавшей подпольно в 1942-1945 годах, приравнивают к гитлеровцам.

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