Постосманский мир и Сирия Александр Роднянский

13.12.2024, 11:18

Ни одно из новых арабских «подмандатных» государств прежде не существовало.

Мир следит за происходящим в Сирии.

Есть слабые надежды на то, что возникнет единое государство, терпимое ко всем этническим меньшинствам.

Но скорее всего, страна будет разорвана на автономные образования под управлением курдов, алавитов и суннитов (будем надеяться, не репрессивных исламистов).

Это может стать началом новой Гражданской войны.

Мне очень близок взгляд на происходящее британского историка и писателя Саймона Себаго Монтефиоре.

Он смотрит на эти события через призму длительной исторической перспективы:

как на продолжающийся хаос, возникший после падения Османской империи, которая правила арабским миром с его завоевания султаном Селимом Грозным в 1517 году до раздела региона между победителями - Францией и Британией – в 1918 году.

Британия получила новое образование под названием Ирак и другое под названием Палестина (сегодняшние Израиль, Палестинская автономия и Королевство Иордания).

Франция получила Большую Сирию (Сирия и Ливан). Изначально Париж планировал создать малые государства для своих союзников: маронитских христиан (Ливан), друзов, алавитов и суннитов в Дамаске.

Курдам – крупнейшему народу в регионе – было обещано собственное государство, но этому помешало создание новой Турецкой Республики в 1922–1923 годах.

В итоге французы создали Ливан, которым должны были править их союзники – марониты-христиане в партнерстве с суннитами и друзами, – а также Сирию.

Ни одно из этих новых «подмандатных» государств прежде не существовало.

Большинство из них как государства потерпели крах – за исключением, как ни парадоксально, британского мандата в Палестине, ставшего Израилем и стабильным, хотя и хрупким, Иорданским Королевством.

Другие успешные государства региона – это богатые нефтью монархии Саудовской Аравии и Персидского залива, которые никогда не были колонизированы и создавались органически.

Два самых успешных государства постосманского Ближнего Востока были созданы вопреки желаниям имперских держав, в активном восстании против Британии, и сформированы войной, этническим разделением и перемещением населения.

Это Турция и Израиль.

Теперь именно они являются главными арбитрами будущего Сирии.

Александр Роднянский, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com