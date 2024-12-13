Постосманский мир и Сирия
- Александр Роднянский
- 13.12.2024, 11:18
Ни одно из новых арабских «подмандатных» государств прежде не существовало.
Мир следит за происходящим в Сирии.
Есть слабые надежды на то, что возникнет единое государство, терпимое ко всем этническим меньшинствам.
Но скорее всего, страна будет разорвана на автономные образования под управлением курдов, алавитов и суннитов (будем надеяться, не репрессивных исламистов).
Это может стать началом новой Гражданской войны.
Мне очень близок взгляд на происходящее британского историка и писателя Саймона Себаго Монтефиоре.
Он смотрит на эти события через призму длительной исторической перспективы:
как на продолжающийся хаос, возникший после падения Османской империи, которая правила арабским миром с его завоевания султаном Селимом Грозным в 1517 году до раздела региона между победителями - Францией и Британией – в 1918 году.
Британия получила новое образование под названием Ирак и другое под названием Палестина (сегодняшние Израиль, Палестинская автономия и Королевство Иордания).
Франция получила Большую Сирию (Сирия и Ливан). Изначально Париж планировал создать малые государства для своих союзников: маронитских христиан (Ливан), друзов, алавитов и суннитов в Дамаске.
Курдам – крупнейшему народу в регионе – было обещано собственное государство, но этому помешало создание новой Турецкой Республики в 1922–1923 годах.
В итоге французы создали Ливан, которым должны были править их союзники – марониты-христиане в партнерстве с суннитами и друзами, – а также Сирию.
Ни одно из этих новых «подмандатных» государств прежде не существовало.
Большинство из них как государства потерпели крах – за исключением, как ни парадоксально, британского мандата в Палестине, ставшего Израилем и стабильным, хотя и хрупким, Иорданским Королевством.
Другие успешные государства региона – это богатые нефтью монархии Саудовской Аравии и Персидского залива, которые никогда не были колонизированы и создавались органически.
Два самых успешных государства постосманского Ближнего Востока были созданы вопреки желаниям имперских держав, в активном восстании против Британии, и сформированы войной, этническим разделением и перемещением населения.
Это Турция и Израиль.
Теперь именно они являются главными арбитрами будущего Сирии.
Александр Роднянский, «Телеграм»