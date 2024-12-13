Одна Чемоданиха чего стоит! 9 Ирина Халип

13.12.2024, 12:55

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Ирина Халип

Ухань – это не только ковид.

Вчера многие знакомые вдруг вспомнили, что у пандемии ковида в эти дни первый юбилей – ровно пять лет назад, в декабре 2019 года, в Ухане были зафиксированы первые случаи пневмонии неясного происхождения с тяжелым течением. Потом было распространение по всему миру, карантины, закрытые границы и смерти. И до сих пор при слове «Ухань» первая ассоциация – пандемия коронавируса.

А для меня в свете последних событий в мире этот китайский топоним ассоциируется с событиями вовсе не пятилетней, а вековой давности. И все прочнее кажутся ассоциативные нити между тогдашним Китаем и сегодняшним миром. Именно в Ухане в 1911 году мелкий, стихийный и быстро подавленный бунт солдат артиллерийского дивизиона привел к краху трехсотлетней династии Цин. Солдаты взбунтовались не за идею, а против офицерского произвола, и отказались подчиняться. Локальный бунт быстро подавили. Но спустя две недели взбунтовался саперный батальон, к которому присоединились тот самый артиллерийский дивизион и еще два полка пехоты. Все вместе захватили Ухань, а ушлый генерал Ли Юаньхун тут же объявил династию Цин поверженной, а Китай – республикой. Тогда власть вернула из ссылки опального полководца Юань Шикая и назначила его премьер-министром. Юань Шикай, получив в распоряжение цинскую армию, некоторое время имитировал бурную деятельность по подавлению мятежа, но в то же самое время вел переговоры с республиканцами. Переговоры были сложными, но суть проста: ребята, если вы согласны, что я президент, то нам по пути, и вместе мы чертову империю похерим за три дня. Ударили по рукам – и маньчжурской династии Цин, которая безраздельно правила Китаем три века, не стало. Потом Шикай, правда, тоже попытался провозгласить себя императором, но разохотившиеся китайцы его свергли. А чего мудрить, дорожка-то протоптана.

Неделю назад, тоже в пятницу, я писала о том, как быстро и неожиданно рушатся диктатуры. Но тогда Башар Асад еще формально был главой Сирии. К воскресенью от президентства Асада остался разве что его бывший премьер-министр, поспешивший заявить, что будет сотрудничать с новой властью. А сам Асад бежал в Москву (куда же еще?), где теперь и будет пенсионерствовать, сдавая свои заранее купленные полтора десятка квартир. Интересно, а он будет писать в объявлениях «сдаю только славянам», как это принято в Москве? Впрочем, черт с ним, с Асадом, сегодня про Ухань. Итак, ссыльный отставник и генерал-пройдоха, воспользовавшийся недовольством солдат, даже не посягавших на правящую династию, в мгновение ока уничтожили империю. А теперь вопрос: насколько Лукашенко может быть уверен в председателе, скажем, Лельчицкого исполкома? Или Пинского? Или любого другого из сотни с лишним районов?

Сомневаюсь, что районные вожди, а тем более какие-нибудь их заместители проходят проверку спецслужб вплоть до рентгеновских снимков души. И нет никакой гарантии, что если на территорию района вдруг войдет, как в Курскую область России, какое-нибудь подразделение белорусских добровольцев из ВСУ или просто толпа мужиков с обрезами, местная власть будет сопротивляться. Во-первых, нечем – не в каждом районе найдется десантная бригада, - во-вторых, незачем. У каждого из мелких чиновников наверняка найдется личная обида – уж как орет дурным голосом Лукашенко на подчиненных «вы все у меня в наручниках отсюда уйдете!», - знают все. Но минский чиновник еще может затеряться где-нибудь на просторах Каменной Горки, а районный – никак. Если его ославили на каком-нибудь селекторном совещании, это вечная районная слава. И вечная обида. И любой мужик с обрезом, произнесший «айда со мной», может стать триггером.

Впрочем, зачем ходить далеко, в приграничные районы? Давайте посмотрим на столицу и на столичную челядь, которая демонстрирует преданность и китайско-болванчиковую готовность кивать. Неужто Лукашенко всерьез думает, что это надежные люди, у которых нет никаких счетов к нему лично и к тому, во что они вместе ввязались? Вот представьте: есть некто Балаба, о ветвистых рогах которого белорусы узнали из слива телефонных разговоров его жены с милым другом, который еще и подчиненный того Балабы. Слив добыли киберпартизаны. Скажите, может ли Балаба ненавидеть киберпартизан? Киберпартизаны – это кто? Или что? У них нет имен, лиц, адресов, номеров телефонов. Это картинка в компьютере. Но нельзя же ненавидеть компьютер. Или электрический ток. Или розетку. А вот того, кто заставил действовать так, чтобы телефонные разговоры супружницы в конце концов неизвестные хакеры вывалили в сеть, - запросто. Или Чемоданиха – простите, уже и не припомню, как ее зовут на самом деле, - разве может ненавидеть какого-то хакера? Хакер для нее – абстракция, высший разум, открывший ей, а заодно и всем девяти миллионам населения Беларуси, как называют ее коллеги в телефонных разговорах, курилках и кабинетах. Отомстить абстракции невозможно. А вот тому, кто ее подставил и сделал для всей страны «Чемоданихой, у..бищем лесным» из когда-то, возможно, вполне нормальной женщины, - вполне.

Так что на месте Лукашенко я бы для безопасности, прежде чем войти в любое помещение, бросала бы туда гранату для надежности. А то ведь черт его знает, кто из не выдержавших постоянного унижения и ожидания подлостей затаился с оружием внутри. Одна Чемоданиха чего стоит!

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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