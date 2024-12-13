«Вечеринка на 18-летие обходится в две-три тысячи евро» 7 13.12.2024, 11:48

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Сицилийка с могилевскими корнями — об итальянской школе и днях рождения с красной дорожкой.

Саре 17 лет, в Беларуси она никогда не жила, но раз в год летом приезжает сюда с мамой. Портал «Вечерний Бобруйск» расспросил девушку о жизни подростков на острове, зарплатах родителей и ценах на пиццу.

В гости друг к другу дети пешком не ходят

Мама Сары родом из Могилева, а отец сицилиец. По-русски девушка говорит с небольшим акцентом и иногда путает падежи. Попрактиковаться в языке ей в общем-то не с кем, даже мама чаще с ней говорит по-итальянски.

Сара живет в городке с населением около 8.5 тысяч человек. Там не строят высотных домов, а улочки настолько узкие, что тротуаров как таковых нет. Поэтому в гости друг к другу дети пешком не ходят:

– У нескольких ребят из моего класса есть права, но машины еще не водят. Поэтому в школу и на все встречи друг к другу нас возят родители. Обычно мы по субботам собираемся поесть пиццу в кафе. Среди недели нет времени, у меня после школы танцы, у подруг еще что-то. И не всех родители могут целый день возить туда-сюда.

– А если поехать на такси?

– Такси стоит дорого, потому что таксисту на Сицилии нужна лицензия, которая стоит от 100 до 150 тысяч евро. Их ограниченное количество на весь город, поэтому новую купить нельзя. Можно только перекупить у того, кто ее закрывает, уходя на пенсию или переезжая в другую местность.

Я надеюсь, что после школы у меня будет своя машина. Потому что в университет придется ехать сначала на автобусе, потом на поезде. Это очень долго.

«Это была не пицца, но очень вкусно»

Школьная система в Италии отличается от белорусской, состоит она из двух циклов. Первый включает начальную (пять лет) и среднюю школу (три года). Второй – это старшая школа, или лицей, где учатся пять лет.

– Занятия начинаются в 8.00, заканчиваются в 14.00. Если берешь дополнительные уроки, то будет получасовой перерыв на обед, а в 14.30 снова урок. В моей школе очень хорошая столовая (столовые есть не во всех школах – прим.), за еду надо платить. Салат и пицца стоят по 5 евро, половинка пиццы почему-то уже 1.20. За 1-2 евро продаются аранчини, картучатто, чипполино. Это как пирожки с разными начинками. Маленькая бутылка воды – 70 евроцентов. Пообедать получается дорого, поэтому многие везут еду с собой. Я иногда ем в столовой, на карманные расходы мне дают 15 евро в неделю, – рассказывает Сара.

Из белорусских блюд, приготовленных мамой, девушка любит только драники. Но в Беларуси ей по вкусу вся еда:

– Мы были во многих кафе Могилева, покупали булочки в пекарнях, очень все нравилось. Один раз купили пиццу. Это была не пицца, но очень вкусно. Я обожаю холодный латте и салат «Цезарь», у нас в Италии латте только горячий подается, а «Цезарь» почти нигде не делают. Поэтому в кафе часто их заказывала.

– Сколько денег вы с друзьями тратите на субботние посиделки? Что заказываете в кафе?

– Самая простая пицца «Маргарита» стоит 7-8 евро, а если с прошутто и фисташками, то 11-12. Цены доходят до 17-18. Бургер стоит 9-16 евро. Если брать какую-то другую еду, то будет совсем дорого. Поэтому с друзьями часто заказываем только пиццу или бургеры. Кола стоит 2.15-3 евро. За столик платишь еще 2 евро с человека. Получается, что тратишь 15-20 евро. В рестораны не ходим, там одно блюдо стоит 25-30 евро.

– Белорусские подростки отличаются от итальянских?

– Девушки у вас очень красивые, красивее итальянок. Подростки одеваются более элегантно, чем на Сицилии. А в остальном они такие же, как мы.

– А у вас в школе девушки красят волосы?

– В моем классе никто из девочек еще волосы не красил. В школе есть немного тех, кто красит чуть-чуть в блонд, красный и голубой.

Вечеринка на 18-летие обходится в 2-3 тысячи евро

На вопрос, как ты проводишь каникулы, Сара отвечает смехом:

– В кровати. Иногда даже ни разу на море не съездим. От дома нам надо 30 минут на машине ехать. Часто бывают пробки, много народу на дороге. За лето я только два раза купалась в море. От класса зимой хотели полететь в Вену, но школьная поездка получалась более 1000 евро и все отказались.

Девушка в этом году оканчивает школу и собирается в университет. Многим ее друзьям исполняется или уже исполнилось 18 лет. Этот день для сицилийцев особенный, празднуют с размахом, как свадьбу. Приходит добрая сотня гостей: все родственники, все друзья и одноклассники. Наряды, фейерверк, угощения, красная дорожка. Редко кто празднует поскромнее. Вечеринка обходится в 2-3 тысячи евро, у некоторых траты доходят до 7 тысяч. На подарок все школьники традиционно дарят друг другу по 20 евро. От родственников именинник получает более внушительные суммы.

Семья к такому торжеству готовится заранее, откладывают деньги, рассказывает Сара. Ведь зарплаты на Сицилии по итальянским меркам небольшие. Школьный учитель получает в районе 2000 евро. Молодой врач – 2500, со стажем – 4500-5000. Официант – 800-900. Если в городе у моря, то за лето за счет чаевых будет прилично больше. Продавец в магазине – 500. Уборщик – 1000 евро, максимум 1000 – на рецепшене в простой гостинице.

Когда ребенок оканчивает школу, ему от государства дается 500 евро. До недавнего времени это было абсолютно до всех выпускников. Сейчас уже пересматривают семейный доход, и дают только тем, у кого он ниже 35 тысяч евро в год. Если доход родителей выше, но ребенок окончил школу с максимально высокими оценками, выплату в 500 евро он все равно получит. Если и оценки высокие, и доход родителей меньше отмеченной суммы, то выплата составит 1000 евро.

Высшее образование можно получить бесплатно, но надо учесть всякие сборы и налоги. С ними получается 2500-3000 евро в год. В платных вузах стоимость учебы доходит до 20 тысяч в год. Плюс надо будет еще заплатить за апартаменты или комнату. Это как минимум 100 евро в месяц.

Сара с выбором вуза еще четко не определилась. Но дополнительно изучает английский, химию и биологию.

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