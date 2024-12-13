Украинские беженцы в Европе: что нового их ждет в следующем году 5 13.12.2024, 11:51

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В каждой стране - свои условия для пребывания.

В июне этого года в ЕС приняли решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года. При этом в каждой стране - свои условия для их пребывания, пишет «Корреспондент».

Что знает статистика

Как сообщил Евростат, по состоянию на 31 августа 2024 года статус временной защиты в ЕС имели около 4,2 млн граждан стран, не входящих в Евросоюз. Из них более 98,3% человек - украинцы. Среди них взрослые женщины составляют почти половину - 45,1%, дети - почти треть или 32,3%, мужчины - более пятой части или 22,6%.

Больше всего украинских беженцев приняла Германия - 1 122 330 человек или 27,0% от общего количества, далее следует Польша - 975 190 человек или 23,4% и Чехия - 376 885 человек или 9,1%.

По сравнению с концом июля 2024 года самый большой абсолютный прирост числа беженцев зафиксирован в Германии (+11 730; +1,1%), Чехии (+7 275; +2,0%) и Румынии (+3 050; +1,8%). А уменьшилось количество их в Польше (-1015; -0,1%), Франции (- 680; -1,1%) и в Люксембурге (-10; - 0,3%).

Что изменят в Германии, Польше и Чехии

Украинским беженцам в Германии предоставляют выплату Bürgergeld. Размер этой помощи зависит от категории лица: одиноким взрослым людям предусмотрена выплата 563 евро в месяц, подросткам - 471 евро, детям - 357 евро.

С января 2025 года трудоспособным, но неработающим беженцам будут снижать это пособие на 30% в течение трех месяцев в случае, если человек не согласится на выгодное предложение трудоустройства. Немецкое правительство предполагает, что высокие социальные выплаты не стимулируют иностранцев к поиску работы, а уменьшение помощи, напротив, подтолкнет их к трудоустройству. И, конечно, это снизит нагрузку на бюджет.

Сейчас среди более чем 1,1 млн украинцев, получивших временное убежище в Германии, почти 700 тыс. - трудоспособного возраста. По данным немецкого министерства труда, летом уровень занятости их составлял 38%.

С 2025 года украинцы в Польше, имеющие Pesel UKR (официальное подтверждение права на пребывание на территории Республики Польша), смогут получить карту быта CUKR. Она позволяет легально находиться в стране и работать в течение трех лет.

Получить CUKR имеют право украинцы, имеющие статус Pesel UKR по состоянию на 4 марта 2024 года и имеющие его на момент подачи заявления на получение карты быта. Заявки будут принимать через специально разработанный онлайн-сервис. Получив CUKR, можно будет уезжать из Польши в другие страны не более чем на шесть месяцев.

Пока что украинские беженцы могут легально находиться в Польше до 30 сентября 2025 года.

В Чехии принят новый законопроект, предусматривающий с 2025 года возможность подачи заявки на новый тип разрешения на долгосрочное пребывание (dlouhodobý pobyt), но его не следует путать с разрешением на постоянное пребывание (trvalý pobyt).

Новый тип разрешения будет давать иностранцам возможность находиться в стране в течение пяти лет, получив свободный доступ к рынку труда. Получить такое разрешение вместо визы временной защиты смогут украинцы, работающие в стране последние два года и отвечающие ряду финансовых условий.

Для того чтобы получить dlouhodobý pobyt, украинцы должны будут предоставить свои биометрические данные. В случае, если документы подаст семья, будут проверять ее финансовое положение и то, сможет ли она покрывать расходы, особенно если есть дети. Муж и жена должны подавать заявки одновременно.

Важно, что этот новый тип разрешения позволит беженцам не продлевать ежегодно свои временные визы в Чехии. По предварительным предположениям, документы на получение dlouhodobý pobyt можно будет подавать с середины 2025 года.

Что будет в Словакии, Британии, Литве и Латвии

В Словакии сейчас временно проживает около 400 тыс. украинских беженцев. Согласно недавно принятым законодательным изменениям, с 1 марта 2025 года новоприбывшие украинцы смогут находиться в центрах приюта не 120 дней, как сейчас, а только 60. И жилищная помощь им будет ограничена первыми 60 днями, а не 120, как сейчас.

Однако сокращение этой помощи не касается таких уязвимых категорий, как пенсионеры в возрасте от 65 лет, дети до 5 лет и одинокие опекуны детей.

Правительство Великобритании планирует продлить срок действия виз для украинских беженцев, прибывших в страну с начала полномасштабного вторжения, на 18 месяцев. Сейчас их там - около 200 тыс. человек.

Соответствующие заявки начнут принимать с 4 февраля 2025 года. Их необходимо подавать за 28 дней до истечения срока действия визы. Следует учесть, что рассмотрение такой заявки может длиться до восьми недель. В это время беженцы не имеют права выезжать за границу, но у них остается легальный статус и все права.

Надо также учесть, что время, проведенное в Британии со статусом беженца, не засчитывается в тот 10-летний период, который необходим для подачи документов на постоянное проживание.

В больших городах Литвы продлили на год бесплатный проезд украинских беженцев в общественном транспорте. Такую льготу литовские власти предоставили украинцам еще с марта 2022 года.

С начала полномасштабного вторжения в эту страну прибыло около 89 тыс. украинцев. Сейчас уже 62% из их из числа трудоспособных граждан, легально работают. Это около 34 тыс. человек.

Недавно, в ноябре, Латвия, где находится около 40 тыс. украинских беженцев, приняла поправки к закону об их поддержке. Предполагается продление государственной помощи еще на год. Для этого из бюджета будет выделено 65 млн евро.

Изменения в закон также предполагают, что украинцы будут получать разрешение на временное проживание в Латвии на три года (раньше было два года), а разовая кризисная помощь увеличится на 34 евро и вырастет до 377 евро для взрослых и 24 евро для детей и составит 264 евро.

В этой стране для украинских беженцев, принадлежащих к уязвимым категориям населения, таким как пенсионеры в возрасте от 65 лет, дети до 5 лет и одинокие опекуны детей, продолжат выплату компенсаций на проживание и питание, а также будут возвращать им расходы на медицинские препараты.

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