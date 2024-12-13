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Forbes: «Джавелины» перемалывают российскую технику под Курском

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  • 13.12.2024, 12:21
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Forbes: «Джавелины» перемалывают российскую технику под Курском

Россияне потеряли около 100 единиц на участке площадью 6 кв. километров.

По множеству роликов, снятых в Курской области, можно сделать вывод о том, что FPV-дроны уничтожили большую часть бронетехники, которую российские войска потеряли во время контратак на 400 кв. км, занятых ВСУ в Курской области с августа. Об этом пишет Forbes.

Но это не совсем так, и впечатление может быть обманчивым, отмечает издание. FPV-дроны передают своим операторам видео в реальном времени, поэтому есть достаточно доказательств их ударов. Но эти доказательства противоречат реальности на земле в Курской области и, возможно, в других районах полномасштабной войны.

Реальность же такова, что за многие попадания по российской бронетехнике в Курской области с 7 ноября ответственны противотанковые ракетные расчеты, а не операторы дронов.

«Очень забавно видеть, как все думают, что FPV рулят», — написал Kriegsforscher, оператор беспилотников украинской морской пехоты в Курской области, чья группа помогает защищать западный край выступа.

За последние два дня российских атак российский 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк потерял 17 единиц бронетехники в секторе Кригсфоршера. Большинство из них были обездвижены минами или противотанковыми управляемыми ракетами, такими как американские Javelin или украинские Stugna-P.

«Только после этого беспилотники FPV начали работать», — отметил автор публикации.

Дроны с небольшими минами, которые несут их на небольшое расстояние в несколько километров, лучше подходят для уничтожения застрявших транспортных средств, а не во время передвижения.

«В целом, я вижу, что примерно 10-15 процентов [бронетехники] были уничтожены FPV — я имею в виду, во время перемещения», — отметил Кригсфоршер.

Россияне потеряли около 100 транспортных средств на участке площадью 6 кв. километров в Курской области — и только за последние несколько недель, когда усилили свои атаки на украинском выступе. Несмотря на то, что беспилотники усложняются, а мастерство их операторов растет, украинские FPV-дроны, которые Украина производит со скоростью более миллиона в год, все еще не обладают разрушительной силой ПТРК Javelin, разработанных в 1990-х годах.

С точки зрения чистой огневой мощи ракета Javelin эквивалентна десятку FPV-дронов.

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