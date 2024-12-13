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В России Дед Мороз подарил детям по кусочку хлеба

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  • 13.12.2024, 12:35
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В России Дед Мороз подарил детям по кусочку хлеба

И немного сахара.

В России даже самых молодых детей воспитывают в духе милитаризма и патриотизма. Так, в детском саду №12 «Березка» в городе Калтан Кемеровской области провели тематическое мероприятие под названием «Новый год на фронте».

Об этом сообщает Telegram-канал «Astra».

Событие произошло 10 декабря и было посвящено 80-летию так называемого «Дня победы» во Второй мировой войне.

Главным гостем праздника стал Дед Мороз, появившийся на этот раз в необычном образе партизана. В рамках мероприятия детям продемонстрировали, как праздновали Новый год во время войны. Вместо традиционных подарков Дед Мороз принес детям кусочки черного хлеба и сахара. Этот символический жест должен, по замыслу организаторов, привить детям патриотические чувства и показать, как тяжело жилось в те годы на фронте.

Отметим, что такого рода мероприятия становятся все более распространенными в России. Это часть более широкой пропагандистской кампании, направленной на формирование у детей милитаризованного мировоззрения.

«Все было подано как в театрализованной постановке. Детям было очень интересно. Для них это было интересно, что была война, что есть было нечего. Это ведь не просто, что принесли сахар и хлеб, а какие были угощения у детей. Все было детям сказано: почему именно сахар и хлеб ценились», — рассказала заведующая детсада.

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