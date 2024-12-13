В России Дед Мороз подарил детям по кусочку хлеба 9 13.12.2024, 12:35

3,904

И немного сахара.

В России даже самых молодых детей воспитывают в духе милитаризма и патриотизма. Так, в детском саду №12 «Березка» в городе Калтан Кемеровской области провели тематическое мероприятие под названием «Новый год на фронте».

Об этом сообщает Telegram-канал «Astra».

Событие произошло 10 декабря и было посвящено 80-летию так называемого «Дня победы» во Второй мировой войне.

Главным гостем праздника стал Дед Мороз, появившийся на этот раз в необычном образе партизана. В рамках мероприятия детям продемонстрировали, как праздновали Новый год во время войны. Вместо традиционных подарков Дед Мороз принес детям кусочки черного хлеба и сахара. Этот символический жест должен, по замыслу организаторов, привить детям патриотические чувства и показать, как тяжело жилось в те годы на фронте.

Отметим, что такого рода мероприятия становятся все более распространенными в России. Это часть более широкой пропагандистской кампании, направленной на формирование у детей милитаризованного мировоззрения.

«Все было подано как в театрализованной постановке. Детям было очень интересно. Для них это было интересно, что была война, что есть было нечего. Это ведь не просто, что принесли сахар и хлеб, а какие были угощения у детей. Все было детям сказано: почему именно сахар и хлеб ценились», — рассказала заведующая детсада.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com