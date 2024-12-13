В субботу в Минске откроется первый елочный базар 1 13.12.2024, 12:32

Стали известны цены на главный новогодний атрибут.

На площадке Минского лесхоза по улице Багратиона, 70, в Минске в субботу откроется первый елочный базар, сообщает БелТА.

В первый день торговли здесь предлагают покупателям не только широкий ассортимент новогодних деревьев, но и настоящий лесной чай и медовое угощение.

«Многие удивляются, что мы начинаем так рано торговать. Но люди уже звонят и спрашивают, когда можно будет купить новогодние деревья. Самые нетерпеливые приобрели у нас елки в кадках, не стали ждать открытия рынка. Так что завтра ждем наплыв покупателей», — рассказала нам заместитель начальника организации по идеологической работе Минского лесхоза Татьяна Ботян.

Дерево до метра будет стоить в Минском лесхозе Br20,7, от метра до двух — Br29, от двух до трех — Br36,2. Будут торговать и деревьями в кадках — их стоимость начинается от Br38,2.

«Мы также предлагаем широкий ассортимент новогодних букетов и икебан. В последнее время они пользуются повышенным спросом у минчан», — отметили в Минском лесхозе.

Рынок на Багратиона, 70 откроется в 10.00 и будет работать ежедневно до 20.00. Последний день торговли — 31 декабря.

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