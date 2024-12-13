Диетологи назвали лучшие продукты для здоровья ногтей 1 13.12.2024, 12:52

Важнее получать питательные вещества из цельных продуктов.

Бытует мнение, что здоровье ногтей может многое рассказать об организме человека. Но это не единственная причина поддерживать ногти в отличном состоянии.

Хорошая новость заключается в том, что есть питательные вещества, которые могут помочь вырастить крепкие, здоровые ногти, и, к счастью, они содержатся во многих продуктах, пишет Eatingwell .

По словам диетолога Дестини Муди, общее здоровье ногтей может отражать привычки в еде. «Диетологов учат осматривать ногти для определения дефицита питательных веществ. Если человек не получаете достаточно железа, биотина, магния, цинка или витамина С, это можно увидеть на ногтя», - объяснила специалист.

Например, дефицит питательных веществ может привести к появлению бороздчатых или ложкообразных ногтей, или они могут стать более ломкими или легко слоиться.

Хотя добавки могут показаться выходом, важнее получать эти питательные вещества из цельных продуктов, поскольку диета, содержащая разнообразные цельные продукты, часто богаче питательными веществами и предпочтительнее, чем просто добавки.

Как отметила диетолог Саманта Маклеод, «цельные продукты содержат витамины и минералы, которые сопровождаются другими полезными соединениями, такими как клетчатка и антиоксиданты».

Что есть, чтобы были крепкие ногти

1. Греческий йогурт

Здоровым ногтям нужен белок в большом количестве. «Ногти состоят из белка, называемого кератином, того же белка, что содержится в волосах», - сказала Муди.

Простой греческий йогурт - это легкий способ получить белок для укрепления ногтей.

2. Говядина

Красное мясо может иметь своих критиков. Но важно помнить, что говядина также является источником многих важных питательных веществ, особенно железа, которое имеет ключевое значение для здоровья ногтей. На самом деле, когда у людей развивается железодефицитная анемия, они подвержены заболеванию, называемому койлонихия, которое характеризуется тонкими ногтями с приподнятыми гребнями.

3. Болгарский перец

Витамин С помогает организму вырабатывать коллаген, белок, который организм использует для укрепления ногтей. Всего один средний болгарский перец содержит больше, чем дневная норма витамина С.

4. Горох

Горох обеспечивает комбинацию белка и витамина С, поддерживающей ногти, сообщила Муди. «Такие питательные вещества, как витамин С, играют уникальную роль в метаболизме белков. Вот почему важно получать достаточное количество белка, чтобы оптимизировать сохранение целостности ногтей», - отметила специалист.

Одна чашка гороха обеспечивает 9 граммов белка и 57 миллиграммов витамина C.

5. Яйца

Помимо прочего они содержат биотин. Хотя исследования о влиянии биотина на здоровье ногтей минимальны, есть доказательства того, что он помогает вырабатывать кератин. Так что продукты, богатые биотином, такие как яйца, не повредят.

6. Лосось

Это отличный продукт не только для здоровья мозга и сердца, но и ногтей. Помимо того, что в порции весом около 100 гр содержится 18 гр белка, она также богата биотином (17% от дневной нормы на 100 гр).

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