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Эксперты рассказали, что происходит на рынке недвижимости

  • 13.12.2024, 13:10
Эксперты рассказали, что происходит на рынке недвижимости

И дали советы тем, кто продает жилье.

В ноябре активность покупателей недвижимости в Минске резко просела, сообщает агентство недвижимости «Твоя столица». За месяц было заключено порядка 1450 сделок, из них 5% с новостройками от застройщиков. В 2024 году (не считая января) это минимальный уровень зарегистрированного спроса на вторичном рынке жилья.

Объем покупательской активности все еще превышает средний уровень в 1200—1300 сделок, но уже становится очевидна тенденция к стабилизации ситуации на рынке.

Причин для такой ситуации несколько — это и рост курса доллара, и повышение процентных ставок по кредитам, и высокая стоимость квартир.

Несмотря на снижение уровня спроса, рост цен в ноябре не остановился. За месяц средняя стоимость квадратного метра в городе подорожала на 1%.

Однако повышение стоимости, как отмечают в «Твоей столице», можно отметить только в нескольких сегментах рынка. Так, дорожали однокомнатные квартиры в современных домах, построенных после 2000 года, и двухкомнатные квартиры в домах старого фонда. Цены на остальные типы жилья либо не менялись, либо колебались в пределах 0,5%. Снижение стоимости можно было отметить в трехкомнатных и многокомнатных панельных квартирах, построенных до 2000 года.

Впервые за последние несколько месяцев уровень торга при продаже квартиры вырос до 3,5%.

«Очевидно, что уже сейчас складывается ситуация, когда продавцу лучше идти на уступки и немного снижать цену квартиры в процессе торга, чем потерять и покупателя, и время», — считают в «Твоей столице».

К примеру, средние цены совершаемых сделок в готовых к проживанию однокомнатных квартирах, по данным агентства недвижимости «Твоя столица», складываются на уровне 1770 долларов за квадратный метр, а двухкомнатных — 1730 долларов.

Тем временем эксперты прогнозируют, что подорожание кредитов на недвижимость может сбить спрос на рынке жилья. Похожая ситуация была в 2013 году.

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