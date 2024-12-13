WSJ: Глобальные амбиции Путина сошли на нет

WSJ: Глобальные амбиции Путина сошли на нет3
- 13.12.2024, 13:11
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Силовые проекты Кремля находятся в состоянии медленного распада.
Падение режима президента Сирии Башара Асада привело к ослаблению авторитета российского диктатора Владимира Путина. Поэтому уже сейчас глобальные силовые проекты Кремля находятся в состоянии медленного распада, пишет The Wall Street Journal.
В издании напомнили, что в Сирии находятся российские военно-воздушные и военно-морские базы, которые были, среди прочего, региональными плацдармами для переброски войск и оружия через Средиземное море в Африку. Отмечается, что в 2015 году Россия устроила в Сирии бомбардировки, которые помогли спасти режим Асада на некоторое время. Тем не менее РФ решила не поступать так же во время наступления повстанцев.
Журналисты подчеркнули, что теперь военные базы России в Сирии оказалось под вопросом. Их будущее зависит от переговоров с новым сирийским руководством.
Вероятнее всего, падение режима Асада заставит Путина перестроить свои отношения с лидерами стран в этом регионе, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, с которым российский диктатор не общался публично уже год, считают в издании.
Также у главы Кремля напряженные отношения с Саудовской Аравией, которая пытается отвоевать у России долю на нефтяном рынке.
Поражение для одного из ближайших союзников РФ наносит удар по бренду Кремля в Африке, где лидеры рассматривали Россию как гаранта защиты своих режимов от внутренних и внешних врагов, добавили журналисты.
«Если вы африканский лидер, полагающийся на российские мускулы, чтобы удержаться у власти, то падение Сирии Асада - важный поучительный пример. Хотя тот факт, что Асад все-таки приземлился в Москве, доказывает, что Россия не оставляет своих», - сказал профессор международной политики в Флетчерской школе права и дипломатии при Университете Тафтса Дэниел Дрезнер.
Профессор Норвежского колледжа Университета обороны Ньорд Вегге заявил журналистам, что РФ все еще будет представлять угрозу для стран НАТО в будущем. Тем не менее война в Украине истощила большую часть ее довоенного потенциала.
Кроме того, события в Сирии могут повлиять на позицию России в возможных переговорах о прекращении огня в Украине с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, который хочет усадить президента Владимира Зеленского и Путина за стол переговоров. Некоторые российские аналитики считают, что глава Кремля захочет нанести более серьезный удар, чтобы показать свою решимость, подчеркнули журналисты.
«Если случай с Сирией что-то значит, то это только увеличение значение Украины для Путина. Если он не пошел до конца в Сирии, то Украина - это то место, где, по его мнению, он должен достичь своих целей», - уверен старший аналитик по России Международной кризисной группы Олег Игнатов.