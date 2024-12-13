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Польша – мировой лидер по производству яблок на душу населения

  • 13.12.2024, 13:34
Польша – мировой лидер по производству яблок на душу населения

При этом среднестатистический поляк съедает всего 11-12 килограммов этих фруктов в год.

Польша занимает первое место в мире по производству яблок в пересчете на одного жителя – почти 100 килограммов в год. Однако уровень потребления этих фруктов внутри страны остается сравнительно низким, сообщает «Польское радио».

Томаша Липа, представитель Общества развития садов и Университета естественных наук в Люблине, отметил:

«Мы производим около 4 миллионов тонн яблок. Это, после Китая, Соединенных Штатов и Турции, примерно четвертое место в мире», – отметил эксперт.

Томаш Липа добавил, что в Польше существует широкое разнообразие сортов яблок:

«На рынке можно встретить как минимум 10-20 сортов. Среди них – локальные, известные нашим потребителям, такие как «Лобо» или «Кортланд», а также мировые – «Голден Делишес», «Лиголь», «Чемпион», «Гала». Эта многоликость позволяет удовлетворить самые разные вкусы».

Особый климат страны, включающий значительные перепады температур осенью, придает польским яблокам насыщенный вкус с гармоничным сочетанием кислот и сахаров, а также яркий цвет.

Несмотря на обилие яблок, среднестатистический поляк съедает всего 11-12 килограммов этих фруктов в год. Эксперты связывают это с изменением потребительских привычек, ростом популярности других фруктов и продуктов питания.

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