«Филадельфия» одолела «Детройт», Колосов стал третьей звездой матча
- 13.12.2024, 13:41
Белорусский вратарь парировал 25 бросков из 26.
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду одолела «Детройт Ред Уингс» — 4:1.
В составе «летчиков» 22-летний белорусский вратарь Алексей Колосов провел на льду 59:47 и парировал 25 бросков из 26. Его признали третьей звездой матча, пишет belarushockey.com.
Отметим, что распечатать белоруса гости сумели лишь на 56-й минуте усилиями Бена Чиарота.
У победителей покер оформил Скотт Лоутон.
В сезоне у Колосова 10 игр, 4 победы, процент отраженных бросков 88,9%, коэффициент надёжности 3,05.
«Филадельфия» с 32 баллами в 30 играх идет на 7-м месте Восточной конференции.
Следующий матч «Флайерз» проведут 14 декабря в гостях против «Миннесоты».
Филадельфия – Детройт – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
1:0 – 33 Лоутон ()
2:0 – 41 Лоутон (Сэнхайм, Конекны)
2:1 – 56 Чиарот (Копп)
3:1 – 58 Лоутон (Кэйтс, Конекны)
4:1 – 59 Лоутон (Хэтэуэй)
Вратари: Колосов 25/26 – Тэлбот 32/34.