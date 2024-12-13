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«Филадельфия» одолела «Детройт», Колосов стал третьей звездой матча

  • 13.12.2024, 13:41
«Филадельфия» одолела «Детройт», Колосов стал третьей звездой матча
Алексей Колосов

Белорусский вратарь парировал 25 бросков из 26.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду одолела «Детройт Ред Уингс» — 4:1.

В составе «летчиков» 22-летний белорусский вратарь Алексей Колосов провел на льду 59:47 и парировал 25 бросков из 26. Его признали третьей звездой матча, пишет belarushockey.com.

Отметим, что распечатать белоруса гости сумели лишь на 56-й минуте усилиями Бена Чиарота.

У победителей покер оформил Скотт Лоутон.

В сезоне у Колосова 10 игр, 4 победы, процент отраженных бросков 88,9%, коэффициент надёжности 3,05.

«Филадельфия» с 32 баллами в 30 играх идет на 7-м месте Восточной конференции.  

Следующий матч «Флайерз» проведут 14 декабря в гостях против «Миннесоты».

Филадельфия – Детройт – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

1:0 – 33 Лоутон ()

2:0 – 41 Лоутон (Сэнхайм, Конекны)

2:1 – 56 Чиарот (Копп)

3:1 – 58 Лоутон (Кэйтс, Конекны)

4:1 – 59 Лоутон (Хэтэуэй)

Вратари: Колосов 25/26 – Тэлбот 32/34.

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