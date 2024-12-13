закрыть
13 декабря 2024, пятница, 15:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Журналисту Игорю Корнею дали еще восемь месяцев колонии

2
  • 13.12.2024, 13:56
  • 1,038
Журналисту Игорю Корнею дали еще восемь месяцев колонии
Игорь Корней

С учетом нового приговора политзаключенный выйдет на волю только в октябре 2026 года.

Осужденного ранее на 3 года колонии журналиста Игоря Корнея приговорили к еще 8 месяцам заключения, пишет «Радыё Свабода».

Новый суд над журналистом, который уже отбывает наказание в местной колонии, начался 11 декабря в Шклове.

Корнея обвиняли по 411 статье УК («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»). Журналисту назначили лишение свободы в дополнение к ранее назначенному наказанию. Судил Игоря Корнея Александр Тараканов.

В 2023 году Корнея осудили по ч. 3 статьи 361-1 Уголовного кодекса («Участие в экстремистском формировании») на 3 года лишения свободы. Задержали его в июле 2023 года.

Отбывать наказание Игоря Корнея отправили в колонию № 17 в Шклове. Известно, что там его наказывали штрафным изолятором (ШИЗО), а с лета 2024 года поместили в помещение камерного типа (ПКТ), где изолируют тех заключенных, которые якобы не встали на путь исправления.

Игорю Корнею 1 января исполнится 57 лет. Он много писал на темы истории и краеведения Беларуси, известен также как тревел-блогер.

С учетом нового приговора Игорь Корней выйдет на волю только в октябре 2026 года.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников