Журналисту Игорю Корнею дали еще восемь месяцев колонии 2 13.12.2024, 13:56

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Игорь Корней

С учетом нового приговора политзаключенный выйдет на волю только в октябре 2026 года.

Осужденного ранее на 3 года колонии журналиста Игоря Корнея приговорили к еще 8 месяцам заключения, пишет «Радыё Свабода».

Новый суд над журналистом, который уже отбывает наказание в местной колонии, начался 11 декабря в Шклове.

Корнея обвиняли по 411 статье УК («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»). Журналисту назначили лишение свободы в дополнение к ранее назначенному наказанию. Судил Игоря Корнея Александр Тараканов.

В 2023 году Корнея осудили по ч. 3 статьи 361-1 Уголовного кодекса («Участие в экстремистском формировании») на 3 года лишения свободы. Задержали его в июле 2023 года.

Отбывать наказание Игоря Корнея отправили в колонию № 17 в Шклове. Известно, что там его наказывали штрафным изолятором (ШИЗО), а с лета 2024 года поместили в помещение камерного типа (ПКТ), где изолируют тех заключенных, которые якобы не встали на путь исправления.

Игорю Корнею 1 января исполнится 57 лет. Он много писал на темы истории и краеведения Беларуси, известен также как тревел-блогер.

С учетом нового приговора Игорь Корней выйдет на волю только в октябре 2026 года.

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