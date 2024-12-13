«Мне нравится местный баланс между работой и личной жизнью» 1 13.12.2024, 14:28

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Белорус — о рынке труда в финском ИТ.

Специалист по видео- и арт-продакшену родом из Беларуси Александр недавно чуть было не потерял работу в финской компании Redhill Games. «Чуть было» — потому что де-юре его отправили в furlough (или «отпуск»). О том, что это такое, легко ли из него выйти в современных реалиях, айтишник пишет на своей странице в LinkedIn. Издание Devby.io собрало его посты.

Реалии в Финляндии

«Рынок геймдева здесь не такой уж большой. Да, Supercell, Remedy, Rovio — это финские гиганты, но за пределами этих имен индустрия маленькая. На мероприятиях по нетворкингу встречаешь одних и тех же людей из разных компаний. Пока одни студии зарабатывают, другие выживают или просто пытаются держаться на плаву.

Наша компания — не исключение: 9 человек уволили, 16 отправили в furlough.

Furlough — это что-то вроде „увольнения, но не совсем“: ты как бы остаешься в компании (контракт сохраняется), но денег не получаешь. Это неоплачиваемый отпуск, который, скорее всего, закончится полным увольнением.

И увольнение, и furlough — так себе состояние. Здесь без работы делать нечего, ведь по счетам платить нужно в любом случае. В Финляндии есть профсоюзы, которые действительно работают. Вступив в профсоюз, через полгода можно рассчитывать на разные бенефиты. Например, в случае увольнения или furlough можно получить финансовую поддержку в размере около половины зарплаты. Этих денег должно хватить на аренду квартиры и еду.

Если в профсоюз не вступать, помогает государство, но в меньшем объеме. Хотя, я думаю, что если хочешь найти работу, ты ее найдешь. Можно работать как ИП, но налоговая нагрузка в этом случае высокая. Чтобы получить условные 1000 евро, нужно закладывать в счет 1500−1700 — не каждый клиент на такое согласится».

О работе в Redhill Games

«За 3,5 года в Redhill Games я пережил многое. Помимо разного рода роста, стратегического планирования и создания различного арта, я работал плечом к плечу с Blizzard, о чем нельзя было говорить. Это когда твой маркетинг на уровне „скажи то, не знаю что, чтобы кандидаты к нам все же пришли“. Было круто! И я очень благодарен за все, чему я научился в Redhill, и за замечательную команду, с которой работал.

Я считаю, что проблемы компании — это не твои проблемы. Мой furlough начался вчера, но я не собираюсь тратить это время на поиски смысла жизни».

О поисках работы в декабре

«Все геймдев-компании Финляндии ежегодно собирают в каталог, который можно посмотреть на Neogames.fi. Открывая сайты компаний, понимаешь, что нанимают единицы.

Этот год для многих плохой. Я уже не знаю, кризис ли это, но безработица здесь растет.

А шанс найти работу в декабре стремится, если не к нулю, то к твердой единице. Из хороших новостей: получая отказы, я сразу нахожу причины, почему мне вообще не стоило туда подаваться».

Почему вас могут не взять, даже если вы подходите

«В Финляндии вас не будут рассматривать на позицию, даже если вы подходите, но либо overqualified, либо ваш опыт из смежной области.

„Это та-а-ак несправедливо!“ — думал я. А потом получил вполне логичное объяснение. Так, тут все честно. Ну, хочется верить.

Финские учебные заведения готовят специалистов, например, секретарей. И если вы, будучи супер-пупер HR-менеджером, опытным учителем или продюсером, уверены, что справитесь с работой секретаря, вас, скорее всего, все равно не возьмут. Почему? Просто, приняв вас, работодатели не смогут трудоустроить тех, кто специально учился на секретаря. А это уже точно несправедливо».

Что еще нужно знать о местных традициях

«И вообще, финские компании в целом ведут себя одинаково. Здесь, например, принято уходить на каникулы. Рождество и лето — это святое время, когда студии могут просто закрыться на пару недель! Какая уж тут работа, когда к праздникам готовиться нужно? Говорят, раньше даже продуктовые магазины на праздники закрывались. Не успел купить хлеб? Ну что ж, пеки сам.

А вот в местах, откуда я родом, конец декабря — это пожар! Помню, как в Минске 31 декабря я почти весь день доделывал ролик про новую физику в World of Tanks, а потом уже пошел отмечать Новый год. Сейчас и не вспомню, думал ли я тогда про сам праздник.

Мне, конечно, нравится местный баланс между работой и личной жизнью, но когда нет найма, ресурсы на личную жизнь тоже быстро заканчиваются.

Все это заставляет меня задуматься: что важнее — стабильность или гибкость? Честность или возможности?»

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