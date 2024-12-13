В одном из магазинов Гомеля продавали хлеб из будущего 1 13.12.2024, 14:41

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иллюстративное фото

Были и другие нарушения.

Комитет государственного контроля Гомельской области провел в ноябре-декабре проверки шести торговых организаций региона. Основная цель контрольных мероприятий заключалась в обеспечении качественного обслуживания населения и соблюдении законодательства в объектах торговли, сообщает пресс-служба ведомства.

«В одном из сетевых магазинов Гомеля покупателям предлагался хлеб собственного изготовления, промаркированный датой производства следующего дня», — говорится в сообщении.

В ходе проверок в ряде магазинов также были обнаружены следующие нарушения:

• в продаже отсутствовали обязательные к наличию товары;

• отсутствовали контрольные весы для покупателей;

• на ряде товаров отсутствовали ценники;

• зафиксированы случаи реализации просроченной продукции, которая была снята с продажи.

В отношении виновных лиц начат административный процесс, а местные власти проинформированы для принятия дополнительных мер реагирования.

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