В одном из магазинов Гомеля продавали хлеб из будущего

В одном из магазинов Гомеля продавали хлеб из будущего1
- 13.12.2024, 14:41
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Были и другие нарушения.
Комитет государственного контроля Гомельской области провел в ноябре-декабре проверки шести торговых организаций региона. Основная цель контрольных мероприятий заключалась в обеспечении качественного обслуживания населения и соблюдении законодательства в объектах торговли, сообщает пресс-служба ведомства.
«В одном из сетевых магазинов Гомеля покупателям предлагался хлеб собственного изготовления, промаркированный датой производства следующего дня», — говорится в сообщении.
В ходе проверок в ряде магазинов также были обнаружены следующие нарушения:
• в продаже отсутствовали обязательные к наличию товары;
• отсутствовали контрольные весы для покупателей;
• на ряде товаров отсутствовали ценники;
• зафиксированы случаи реализации просроченной продукции, которая была снята с продажи.
В отношении виновных лиц начат административный процесс, а местные власти проинформированы для принятия дополнительных мер реагирования.