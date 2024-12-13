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В Минтруда рассказали, как сделать 3 января выходным днем

  • 13.12.2024, 14:56
  • 1,092
В Минтруда рассказали, как сделать 3 января выходным днем

Есть три варианта.

Если вам нужен дополнительный день отдыха от работы, есть несколько вариантов, как это сделать, рассказали в Минтруда.

1 и 2 января белорусы будут отдыхать, затем будет сразу четыре выходных: с 4 по 7 января. А вот 3 января (пятница) — рабочий день. В Министерстве труда рассказали, как сделать его себе выходным, чтобы отдых длился неделю с 1 по 7 января.

Можно получить официальный выходной. В некоторых случаях вы потеряете дневную зарплату. Чтобы не выходить на работу в нужный вам день, можно подать заявление на отпуск без сохранения зарплаты, как говорят, «за свой счет».

В некоторых случаях предоставление дополнительного дня отдыха с сохранением оплаты или без нее может быть оговорено коллективным договором предприятия или другими внутренними локальными правовыми актами.

Вариант второй — отгул. Если вы работали в выходной или праздничный день или сверхурочно, вам могут дать день отдыха в любое удобное для вас время.

«По согласованию с работодателем он предоставляется по семейно-бытовым и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению», — объяснили в ведомстве.

Использовать часть рабочего отпуска — третий вариант, предложенный в Минтруда. Один или два дня можно взять за счет отпуска. В этом случае руководитель, если пойдет вам навстречу, согласует и предоставит эти дни. Их даже внесут в график отпусков.

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