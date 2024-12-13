В Молдове ввели чрезвычайное положение 13.12.2024, 14:58

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Инициативу правительства одобрил парламент страны.

С понедельника, 16 декабря, в Молдове на 60 дней вводят чрезвычайное положение в энергетике из-за риска прекращения поставок российского газа в непризнанное Приднестровье. Соответствующее представление правительства одобрил парламент страны, сообщает «Радио Свобода».

Премьер-министр Дорин Речан объяснил, что такая мера необходима, поскольку «Газпром» может прекратить поставки газа на левый берег Днестра. Это в свою очередь может привести к гуманитарному кризису в регионе, ведь Кучурганская станция, что на территории непризнанного Приднестровья, поставляет газ по дешевым тарифам и обеспечивает около 70% внутренних потребностей страны. В то же время правый берег Днестра в Молдове энергетически независим от «Газпрома».

«Мы должны сделать так, чтобы эта зима стала последней, когда Кремль будет влиять на нашу безопасность. Мы избежали газового шантажа на правом берегу и сможем избежать энергетического шантажа, как только завершится строительство высоковольтной линии Кишинев-Вулкенешть», - сказал руководитель правительства.

В правительстве опасаются, что возможный гуманитарный кризис повлияет на около 300 тысяч граждан Молдовы, которые рискуют остаться без газа, света и достаточного количества денег, чтобы покупать продукты посреди зимы.

Депутаты-социалисты и коммунисты пытались выдвинуть вотум недоверия правительству, обвиняя его в неэффективном управлении ситуацией в энергетической сфере, однако вотум провалился, ведь его поддержали только 18 депутатов от оппозиции.

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