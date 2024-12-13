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«Плакали все. А нас, на секундочку, 15 тысяч было»

  • 13.12.2024, 15:11
«Плакали все. А нас, на секундочку, 15 тысяч было»

Парень сделал предложение девушке на концерте Анны Асти в Минске.

В Минске 11 декабря на концерте российской исполнительницы украинского происхождения Анны Асти парень сделал предложение своей девушке, пишет «Зеркало».

На видео, которое появилось на YouTube, видно, как парень прямо на сцене делает предложение девушке, после чего они начинают обниматься.

— Так, а можно вопрос: «да» либо «не да»? В микрофончик сказать. Кольцо надела, а заветно «да» мы не услышали! — уточнила певица. После этого девушка под восторженные крики зала сказала «да» в микрофон.

«Плакали все. А нас, на секундочку, 15 тысяч было. Вот для таких моментов я живу», — подписала видео автор.

Анна Асти — популярная в Беларуси и России певица украинского происхождения, которая никак не высказалась о войне, а в прошлом году даже сменила гражданство на российское.

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