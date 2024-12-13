Россия без танков Александр Коваленко

13.12.2024, 15:24

Александр Коваленко

Сколько бронетехники осталось на складах врага?

У России танки не закончатся никогда! Никогда…?

По состоянию на конец 2024 года на хранении центральных база резерва танков по России ситуация следующая.

Большая часть запасов российских ЦБРТ (Центральной базы резервов танков. — Ф.) выгребена основательно! В частности, на хранении ЦБРТ 187, 230, 240, 245, 246, 295, 330, 342, 835, 7033 по состоянию на сейчас находится 0 танков. Ноль! То есть вычерпаны полностью!

На 239 (Т-80БВ), 1295 (Т-55/62/80БВ ) и 7035 (Т-72Б) ЦБРТ осталось не более ротного комплекта танков.

По батальонному комплекту осталось на 943 (Т-72Б) и 6018 (Т-72/80БВ) ЦБРТ.

По бригадному комплекту на 22 (Т-72Б/80БВ/У/90) и 904 (Т-72Б) ЦБРТ.

По остальным ЦБРТ на хранении осталось менее 3 000 танков, из которых до половины — это танки Т-55/Т-62!

Также важное уточнение, в остатке находятся танки, которые сложнее восстанавливать, ведь они требуют больше времени на ремонтных предприятиях, по причине своего крайне удручающего состояния. То есть, средний срок восстановления 1 ОБТ увеличивается в среднем в 3 раза. Часть танков невозможно восстановить вообще.

Отдельно отмечу, что помимо восстановления и ремонта с ЦБРТ, есть еще одна категория — ремонтируемые поврежденные в боях танки. Но это уже другая категория и совсем другая тема, о которой поговорим со временем.

Александр Коваленко, «Телеграм»

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