Владислав Колячонок принес победу «Юте» в матче НХЛ с «Колорадо» 13.12.2024, 15:45

Владислав Колячонок

Белорус триумфально вернулся в состав.

Белорусский защитник «Юты» Владислав Колячонок забросил победную шайбу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш», пишет betnews.by.

Колорадо — Юта — 1:4 (Маккиннон, 55:26; Гюнтер, 8:26, 29:52-бол., Колячонок, 28:05, Стенлунд, 55:49-п.в.).

Колячонок сыграл в НХЛ впервые с 24 ноября и отличился в середине второго периода, сделав счет 2:0. Он провел на льду 9 минут 47 секунд, сделал 2 броска в створ ворот, 1 потерю и 1 блок при показателе полезности «+1».

В 14 матчах нынешнего сезона НХЛ у белоруса 5 (2+3) очков.

Первой звездой матча стал форвард гостей Дилан Гюнтер. Он сделал голевой дубль и добавил результативную передачу. Второй звездой был признан Логан Кули, в его активе 2 ассиста. Вратарь «Юты» Карел Веймелка, отразивший 23 броска, стал третьей звездой.

«Юта» набрала 31 очко и занимает 10-е место в Западной конференции. «Колорадо» идет 7-м, имея на 3 балла больше.

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