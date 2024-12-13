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Один из банков Беларуси сменил валюту расчетов по картам Mastercard

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  • 13.12.2024, 16:24
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Один из банков Беларуси сменил валюту расчетов по картам Mastercard

Конвертация будет работать по новой схеме.

С 12 декабря по картам платёжной системы Mastercard валюта расчётов меняется с китайского юаня на евро, сообщили в пресс-службе белорусского «Альфа-Банка».

Речь идёт об операциях за границей (в том числе в зарубежных Интернет-магазинах) и в Беларуси в устройствах других банков (если это касается работы с валютой).

Основное условие конвертации заключается в следующем: если валюта карты и валюта операции не совпадают, при расчётах пластиком системы Mastercard «Альфа-Банка» появится конверсия через евро, а не через юани, как раньше. Соответственно, если валюта операции и валюта карты совпадают, конверсия через европейскую валюту применяться не будет.

Например, если у вас карта в долларах и вы решили совершить покупку в Интернете на 30 долларов, со счёта просто спишется эта сумма. В случае, если же карта в белорусских рублях, а вы хотите оплатить что-то в долларах, то схема такая: доллары пересчитываются в евро по курсу Mastercard, после чего евро пересчитываются в белорусские рубли по курсу платёжных карточек «Альфа-Банка». К слову, причины смены валюты расчётов в финучреждении не рассказали.

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