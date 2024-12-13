Пары русских и украинцев заняли второе место в рейтинге межнациональных браков в Эстонии 1 13.12.2024, 16:32

Департамент статистики обнародовал данные за последние пять лет.

Департамент статистики Эстонии обнародовал число межнациональных браков, которые были заключены в последние пять лет, пишет ERR.

В Эстонии проживают представители 217 разных национальностей, поэтому нередки случаи, когда в одной семье соблюдаются разные рождественские традиции. Доля браков между представителями разных национальностей за последние пять лет составила 20%. Это означает, что каждый пятый зарегистрированный брак был межнациональным, сообщили в Департаменте статистики.

Таллиннский загс. Автор: Priit Mürk/ERR

Больше всего межнациональных супружеских пар (2527 за последние пять лет) создали эстонцы и русские. Далее по численности следуют украинцы и русские (738), украинцы и эстонцы (481), русские и белорусы (227), эстонцы и финны (132).

Среди всех заключенных за пять лет межнациональных браков 8,2% было зарегистрировано за рубежом, при этом больше всего в 2019 году (9,8%).

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