Названы пять марок автомобилей с самыми надежными двигателями 3 13.12.2024, 16:37

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Они превосходят даже самые смелые ожидания своих владельцев.

Хороший автомобиль – это не только привлекательный внешний вид и адекватный ценник, это также о безопасности и долговечности. Если один из ключевых компонентов авто выходит из строя, машина становится непригодной для использования, а ремонт влетает в копеечку.

Особенно это касается двигателя, который является сердцем вашего автомобиля. Некоторые бренды известны не только надежностью своих машин, но и двигателей. Ресурс GOBankingRates назвал пять автомобильных марок с самыми надежными двигателями, которые редко нуждаются в ремонте.

Ford

Часто можно услышать утверждение о том, что самые надежные автомобили на рынке происходят из Японии и Южной Кореи. Возможно, это и так, но американские бренды тоже знают, как создавать современные, эффективные, высокопроизводительные двигатели, которые служат веками.

К примеру, Ford имеет долгую историю с двигателями. Фактически, первым изобретением Генри Форда был двигатель, который он впоследствии использовал для своего первого автомобиля.

На протяжении всей своей истории двигатели Ford были синонимом производительности, надежности и долговечности, часто превосходя прогнозы владельцев по пробегу их автомобилей.

Chevrolet

Владея в течение многих лет многими отдельными автомобильными компаниями, включая Buick, Cadillac и Lotus сейчас и Oldsmobile, Pontiac и Saturn в прошлом, General Motors создала бесчисленное количество двигателей. Однако Chevrolet выделяется среди дочерних компаний GM своими надежными и мощными двигателями, которые не теряют своей мощности даже после нескольких переворачиваний одометра.

Хотя дизельные двигатели от Chevrolet довольно трудно превзойти, их V8 являются по-настоящему культовыми. С 1997 года двигатель LS сменил три поколения и доказал, что он прост в обслуживании и безотказен на протяжении всего срока службы.

5,7-литровый двигатель LT1 оснащал Corvett и Camaro большим количеством лошадиных сил в 1990-х годах, а новые двигатели V поколения каждый год поднимают Chevrolet в рейтингах надёжности J.D. Power.

Lexus

В исследовании надежности автомобилей J.D. Power за 2023 год именно Lexus возглавил рейтинг. Их модель RX была названа самым надежным автомобилем на рынке (наравне с Toyota C-HR). В 2024 году роскошный бренд возглавил свой сегмент и отрасль второй раз подряд.

Надежность быстро стала визитной карточкой Lexus, чего не скажешь о большинстве других роскошных брендов на рынке. По данным RepairPal, владельцы Lexus обычно тратят около $551 в год на техническое обслуживание и содержание своего автомобиля.

Оснащенные такими двигателями, как 1UR-FE, 2JZ и 2GR, модели Lexus (и некоторые модели Toyota) являются одними из самых надежных автомобилей, которые вы можете сейчас купить.

Honda

На протяжении десятилетий Honda имеет репутацию производителя двигателей, которые могут пройти много миль, не требуя ничего, кроме регулярного технического обслуживания и ухода.

В целом, срок службы автомобиля Honda составляет около 200 000 миль. Однако известно, что многие модели этой марки превосходят даже самые смелые ожидания своих владельцев.

Toyota

Невозможно стать самым популярным и самым надежным брендом в мире, не создавая отличных двигателей, которые работают стабильно хорошо. И Toyota является тому подтверждением.

На протяжении многих лет бренд выпускает надежные двигатели. Ресурс CarBuzz выделяет несколько надежных двигателей Toyota, которые выдержали испытание временем, включая 3,5-литровый двигатель V6 2GR, который приводил в движение многие самые популярные модели бренда (Tacoma, Camry, Highlander и Avalon; Lexus ES, GS, IS и RX).

Отдельного упоминания также заслуживают мощные двигатели 1JZ и 2JZ, а также семейство двигателей UZ, которыми оснащаются многие роскошные седаны, микроавтобусы, пикапы (например, Tundra) и внедорожники Toyota (например, Land Cruiser, Sequoia).

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