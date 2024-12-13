В футбольном симуляторе от Роналду есть белорусский язык 13.12.2024, 16:50

Легендарный португальский игрок инвестировал в игру около 40 миллионов долларов.

Кипрская компания Strikerz Inc. представила долгожданную новинку — футбольный симулятор UFL. Оказалось, что его создатели подумали и о белорусах, пишет «Наша Нива».

UFL называют игрой Криштиану Роналду, так как легендарный португальский игрок инвестировал в нее около 40 миллионов долларов. Это футбольная лига, в которой можно будет создавать свои клубы и выбирать для них игроков из тысяч футболистов. Проект доступен на игровых приставках PS5 и Xbox Series, в 2025-м выпустят его версию для компьютеров.

В симуляторе можно выбрать для игры один из десяти языков, в том числе белорусский (для интерфейса и комментаторов). Кроме него, UFL работает на русском и украинском языках, и, конечно, на западноевропейских языках: например, доступны английский, французский и испанский языки.

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