Z-тники заплакали 1 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

13.12.2024, 16:43

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иллюстративное фото

Такого идиотизма мир действительно еще не знал.

Умственно отсталые Z-тники скулят, что Украине выделяют помощь из арестованных на Западе денег РФ. И теперь сама Россия и финансирует убийство своих солдат.

Ну так а что ваши солдаты делают в Украине? На кой черт вы их туда отправили? Верните их домой, и их не будут убивать. Ни на российские деньги, ни на чьи деньги вообще.

Такого идиотизма мир действительно еще не знал. Дегенераты, развязавшие агрессивную войну, сами еще и финансируют армию, на которую напали. Жалуются, плачут, но не прекращают этот кровавый маразм.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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