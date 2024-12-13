Z-тники заплакали1
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 13.12.2024, 16:43
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Такого идиотизма мир действительно еще не знал.
Умственно отсталые Z-тники скулят, что Украине выделяют помощь из арестованных на Западе денег РФ. И теперь сама Россия и финансирует убийство своих солдат.
Ну так а что ваши солдаты делают в Украине? На кой черт вы их туда отправили? Верните их домой, и их не будут убивать. Ни на российские деньги, ни на чьи деньги вообще.
Такого идиотизма мир действительно еще не знал. Дегенераты, развязавшие агрессивную войну, сами еще и финансируют армию, на которую напали. Жалуются, плачут, но не прекращают этот кровавый маразм.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»