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Боец ВСУ сбил российскую ракету из ПЗРК «Игла»

  • 13.12.2024, 16:53
  • 1,720
Боец ВСУ сбил российскую ракету из ПЗРК «Игла»
иллюстративное фото

Опубликовано эпическое видео.

Одну из крылатых ракет, которыми российские захватнические войска массированно обстреляли Украину, уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла».

Видео боевой работы мобильной огневой группы Воздушного командования «Запад» публикует в Telegram Командование Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что ракету сбил командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк:

«Сбитая ракета не нанесла вреда объектам критической инфраструктуры. Место падения и остатки ракеты обнаружены поисковой группой».

Всего подразделения противовоздушной обороны и авиация командования «Запад» уничтожили 52 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, «Калибр» и два ударных дрона типа «Shahed».

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