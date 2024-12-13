Боец ВСУ сбил российскую ракету из ПЗРК «Игла» 13.12.2024, 16:53

1,720

иллюстративное фото

Опубликовано эпическое видео.

Одну из крылатых ракет, которыми российские захватнические войска массированно обстреляли Украину, уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла».

Видео боевой работы мобильной огневой группы Воздушного командования «Запад» публикует в Telegram Командование Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что ракету сбил командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк:

«Сбитая ракета не нанесла вреда объектам критической инфраструктуры. Место падения и остатки ракеты обнаружены поисковой группой».

Всего подразделения противовоздушной обороны и авиация командования «Запад» уничтожили 52 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, «Калибр» и два ударных дрона типа «Shahed».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com