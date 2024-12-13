С 1 января белорусов не будут пускать в ТЦ и кафе с животными 2 13.12.2024, 17:05

В новом законе прописаны и другие нововведения.

С 1 января 2025 года в Беларуси вступают в силу отдельные положения закона «Об ответственном обращении с животными».

В частности, владельцы животных не смогут приводить или приносить животных-компаньонов за исключением собак-поводырей в торговые центры, где продают продукты питания, а также в кафе, рестораны, бары.

В законе прописана и норма о чипировании животных. В обязательном порядке это должны делать заводчики или питомники животных до продажи, а вот владельцы животных — по желанию.

Кроме того, владельцам собак предписано ходить на прогулку с ними с пакетиками и незамедлительно убирать экскременты своих домашних животных. Исключение — владельцы собак-поводырей.

Также запрещается продавать собак, требующих особой ответственности владельца, опасных собак лицу, не достигшему 18-летнего возраста.

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