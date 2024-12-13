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Синоптики пообещали белорусам морозные выходные

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  • 13.12.2024, 17:21
  • 1,802
Синоптики пообещали белорусам морозные выходные

Ночью в субботу будет до 11 градусов мороза.

В субботу, 14 декабря, в Беларуси будет преимущественно без осадков. Снег и слабая метель ожидаются только на севере страны. Синоптики предупреждают о гололедице на отдельных участках дорог.

В ночные часы температура воздуха составит от -5 до -11 градусов (в Минске — от -6 до -8), в дневные часы — от -5 до +1 (в столице — от -2 до -4).

В воскресенье осадки (снег, мокрый снег, на Брестчине — с дождем) прогнозируются почти по всей Беларуси. Ночью будет 1-8 мороза, днем — от -4 до +2.

В понедельник осадков станет меньше. Если в ночные часы ожидается от -6 до +1, то в дневные часы — 1-8 тепла.

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