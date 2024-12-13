Литовские охотники и рыбаки объявили уникальную акцию перед праздниками 13.12.2024, 17:18

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Малоимущим подарят дичь и рыбу.

Литовские охотники и рыбаки безвозмездно передадут малоимущим дичь и рыбу. По словам директора Литовского товарищества охотников и рыбаков Лаймонаса Даукши, это первый случай в истории страны, когда охотники и рыбаки проведут подобную акцию, пишет DELFI со ссылкой на портал madeinvilnius.lt.

«Отдельные инициативы были и не раз, но единую акцию в масштабах всей страны до сих пор не проводили. Это первый раз, когда за помощью могут обратиться все нуждающиеся из любого региона Литвы. Для этого мы объединили всех охотников и рыбаков, которые подарят нуждающимся мясо и рыбу», – сказал он.

«Охотники и рыбаки хотят поделиться своей добычей и порадовать тех, у кого большие праздники могут быть более грустными. Это не просто дичь, это акт человечности и добра, который порадует нуждающихся. Давайте вместе подарим дичь/рыбу и заботу о тех, у кого нет достатка, ведь Рождество - время, когда все мы можем сделать мир немного лучше», – сказал Даукша.

По его словам, за подарками желающие могут обратиться в районные отделения товарищества (контакты на www.lmzd.lt) или в группе социальных сетей Medžiotojaidalinasi. Дичь и рыбу доставят или в районные отделения или на дом нуждающимся. Даукша сказал, что акция продлится до конца года. По данным последнего опроса Baltijos tyrimаi, в ноябре 2024 года в Литве 15% жителей сказали, что им не хватает денег на товары первой необходимости (еду и одежду). В числе малоимущих (доходы на семью до 1200 евро в месяц) таких было 36%, в числе людей старше 50 лет – 22%.

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