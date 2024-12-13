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Полковник ВСУ озвучил военно-политический план Путина на ближайшие месяцы

  • 13.12.2024, 17:31
  • 4,074
Полковник ВСУ озвучил военно-политический план Путина на ближайшие месяцы
Роман Свитан

У РФ будет недостаточно сил и средств чтобы удержать контрнаступление Украины.

С военной точки зрения, останавливать боевые действия прямо сейчас для Путина смерти подобно. Линия фронта слишком изрезана, поэтому армии РФ необходимо ее выровнять по границам Донецкой и Луганской областей, а также подойти с левого берега к Осколу и Северскому Донцу (решить вопрос с Лиманским плацдармом), именно поэтому в ближайшие два месяца Путин бросит все силы, включая сирийские, на Донбасс и Лиманское направления.

Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Алесе Бацман, запись которого можно посмотреть на канале YouTube.

«А вот дальше у него стоит задача остановить боевые действия, потому что любая серьезная контратака после того, как он выдохнется, приведет к тому, что его армия побежит обратно. У РФ будет недостаточно сил и средств чтобы удержать наше контрнаступление по какому-то направлению», – отметил аналитик.

Исходя из этого, ближайшие пару месяцев Путин будет двигаться и давить по всем позициям, но вместе с тем готовиться к заморозке боевых действий.

«Это так называемый «Минск-3» или «Стамбул-2», но я называю это «Мюнхен-2», – сказал Свитан. – Путину важен договор именно того уровня, который был у Гитлера с британцами, итальянцами и французами, когда делили Чехию (решали судьбу Судетской области), то есть ему нужен договор с участием стран современной Антанты. К этому он будет стремиться всеми силами. Он уже включил все механизмы и не будет отказываться от какого-то контакта по заморозке, потому что ему крайне важно перезарядиться».

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