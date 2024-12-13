Пьер-Люк Дюбуа: Протас очень умный и хитрый хоккеист 13.12.2024, 17:38

Алексей Протас

Нападающий «Вашингтона» поделился мнением об игре белоруса.

Нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа поделился мнением об игре белоруса Алексея Протаса.

В сезоне у Протаса 28 игр, 26 (11+15) очков, показатель полезности «+14», 6 минут штрафа, пишет «Трибуна».

– Просто великан! Он проводит великолепный сезон. Он набрал очень много очков, при этом практически не играет в большинстве. Протас просто безжалостен.

Очень умный и хитрый хоккеист. Практически в каждом матче он является одним из самых ценных игроков на площадке. На него можно положиться в любой ситуации.

Приятно с ним играть, он отлично видит площадку, отличная техника, – сказал Дюбуа.

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