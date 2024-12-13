Пьер-Люк Дюбуа: Протас очень умный и хитрый хоккеист
- 13.12.2024, 17:38
Нападающий «Вашингтона» поделился мнением об игре белоруса.
Нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа поделился мнением об игре белоруса Алексея Протаса.
В сезоне у Протаса 28 игр, 26 (11+15) очков, показатель полезности «+14», 6 минут штрафа, пишет «Трибуна».
– Просто великан! Он проводит великолепный сезон. Он набрал очень много очков, при этом практически не играет в большинстве. Протас просто безжалостен.
Очень умный и хитрый хоккеист. Практически в каждом матче он является одним из самых ценных игроков на площадке. На него можно положиться в любой ситуации.
Приятно с ним играть, он отлично видит площадку, отличная техника, – сказал Дюбуа.