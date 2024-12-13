WSJ: Советники Трампа обсуждают возможность превентивных ударов по Ирану 2 13.12.2024, 17:50

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Дональд Трамп

Для предотвращения разработки ядерного оружия.

Советники избранного президента США Дональда Трампа рассматривают различные стратегии для предотвращения разработки ядерного оружия Ираном, включая возможность проведения превентивных авиаударов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Некоторые члены его переходной команды уделяют особое внимание варианту атак на иранские ядерные объекты. Они также обсуждают возможные последствия падения режима сирийского диктатора Башара Асада, будущее американских войск в регионе и действия Израиля против иранских прокси-группировок «Хезболлы» и «ХАМАСа».

Как сообщается, недавняя информация о прогрессе Ирана в ядерной сфере и ослабление его позиций в регионе стали поводом для активизации чувствительных внутренних обсуждений в команде Трампа. Однако, все обсуждения этого вопроса остаются на ранних стадиях.

В ходе недавних разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп выразил обеспокоенность по поводу «ядерного прорыва» Ирана в период своего президентства. Он также подчеркнул необходимость разработки планов, которые не приведут к новой войне, особенно с возможным участием американских войск.

На сегодняшний день в Иране имеется достаточно высокообогащенного урана для создания четырех ядерных боеголовок, что делает его единственной страной, не обладающей ядерным оружием, но производящей 60% обогащенного урана. Для превращения этого запаса ядерного топлива в оружие потребуется всего несколько дней.

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