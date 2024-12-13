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Экс-премьер Малайзии раскрыл простой секрет долголетия

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  • 13.12.2024, 17:58
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Экс-премьер Малайзии раскрыл простой секрет долголетия
Махатхир Мохамад

В следующем году ему исполнится 100 лет.

Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, которому в следующем году исполнится 100 лет, поделился своим главным секретом долголетия.

Как пишет Business Insider, Махатхир впервые был премьер-министром Малайзии с 1981 по 2003 год. В 2018 году, в возрасте 92 лет, он был снова избран премьер-министром страны — хотя ушел в отставку чуть меньше двух лет спустя. Во время своего второго срока на посту премьер-министра Малайзии Махатхир считался одним из старейших избранных мировых лидеров. 

Главным своим секретом долголетия Махатхир называет умеренность.

«Я не ем слишком много. Ожирение не способствует выживанию», — сказал Махатхир в интервью Nikkei Asia.

Он также подчеркнул, что «возраст не следует за временем, возраст следует за физическим здоровьем».

«Старость наступает не из-за времени; вы становитесь старым не потому, что вам 60. Вам может быть 90, но если люди в 90 лет все еще сильны, все еще способны работать и функционировать, то 90 лет — это не старость», — сказал он.

Он также подчеркнул важность опыта, поэтому, по его словам, общество должно стараться удерживать пожилых работников.

«Если вы сохраните пожилых людей в рабочей силе и позволите им продолжать работать, а не выходить на пенсию слишком рано, вы сможете извлечь пользу из их опыта», — сказал Махатхир.

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