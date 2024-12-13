В Витебске загорелся торговый центр
- 13.12.2024, 18:11
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Эвакуировали 215 человек.
На первом этаже торгового центра «Беларусь» в Витебске 13 декабря разгорелся пожар. Пострадали три человека, сообщили в МЧС.
На месте работали более 12 единиц техники и 50 спасателей. Сообщается, что работники МЧС спасли 10 человек, еще 215 человек эвакуированы.
Сообщается, что в Витебской областной больнице находится 6 пострадавших, с травмами (порезами), отравлением угарным газом, ожогами. Медики оказывают всю необходимую помощь.