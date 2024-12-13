Фотографии свадебной церемонии белоруски и китайца покорили соцсети 2 13.12.2024, 18:28

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Мужчина из Южного Китая активно делится историями своей жизни в кросс-культурном браке.

После многих лет неудачных попыток найти свою любовь на свиданиях вслепую, мужчина из Южного Китая, Тянь Цзюнь, нашел счастье с белорусской моделью, которая значительно выше его. Об этом сообщает South China Morning Post.

32-летний Тянь из провинции Хунань активно делится историями своей жизни в кросс-культурном браке на платформе Douyin, где у него уже более 700 000 подписчиков. При росте 158 см он женат на девушке по имени Намей, белорусской модели, чей рост составляет 176 см. На своих видеороликах пара общается на английском и китайском языках.

Под давлением родителей Тянь в течение пяти лет посещал множество свиданий вслепую, но так и не встретил ту, с кем бы хотел построить отношения. Работая модельным агентом, он в конечном итоге познакомился с Намей, которая развивала свою модельную карьеру в Китае, и между ними вспыхнула искра.

Пара официально зарегистрировала свой брак в Китае четыре года назад, когда Намей было всего 20 лет. На протяжении этих лет Тянь сопровождал белорусскую красавицу в ее путешествиях по стране. Теперь они готовы к следующему шагу — созданию семьи.

30 ноября они стали частью традиционной китайской массовой свадьбы в Чанша, столице провинции Хунань, вместе с другими 48 парами. Церемония включала девять традиционных свадебных ритуалов, которые проходили под звуки колоколов и барабанов. Все участники заранее прошли обучение, чтобы правильно выполнить ритуалы.

В своем видео Тянь с восторгом заявил: «Я снова женился! Я так счастлив отпраздновать эту грандиозную свадьбу Хань с моей любимой женой и моим тестем, продвигая традиционные китайские обычаи».

На видео пара предстала в черно-красных свадебных нарядах династии Хань и провела ритуал Хэ Цзинь, выпив сладкое вино из тыквенных чаш, символизируя свою готовность делиться как радостями, так и трудностями. Они также выполнили ритуал Цзе Фа, отрезав пряди волос и связав их вместе, что символизировало их вечную связь.

Фотографии этой необычной пары в традиционных нарядах, подчеркивающие их разницу в росте, быстро стали вирусными в социальных сетях материкового Китая, отмечает South China Morning Post.

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